Spesso abbiamo sentito parlare del rumore bianco ma non sappiamo di cosa si tratta realmente. Ebbene, questa volta un Esperto di ProiezionidiBorsa si è imbattuto dal vivo in questa esperienza. Usando diversamente qualunque elettrodomestico otteniamo questo effetto straordinario. Si tratta di un rumore che deriva dalla somma di tutte le frequenze udibili in modo costante e ritmico.

La potenza del rumore bianco

Il suono ripetitivo e ritmico del phon permette al cervello di registrarlo non come fonte di disturbo bensì come un rassicurante sottofondo. Perciò il rumore è considerato distensivo e alza i livelli di concentrazione. A quanto pare il rumore fa da cuscino sonoro e copre suoni esterni fastidiosi. Perciò non bisogna meravigliarsi se qualche amico ha l’abitudine rilassarsi attraverso il suono di elettrodomestici di uso quotidiano. Il nostro Esperto non aveva mai visto qualcosa di simile e incuriosito ha fatto una ricerca sull’uso del phon acceso non per asciugare i capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ascoltare il rumore del phon

Infatti l’effetto di ascoltare il rumore del phon e parallelamente rilassarsi rientra in questa casistica. Perciò ora capiremo perchè usando diversamente il phon per capelli si ottiene questo effetto straordinario. C’è da crederci, perché questo gesto non lo compie solo una persona speciale ma tantissime. Nei Lettori salirà una certa curiosità superato un iniziale imbarazzo. L’asciugacapelli è l’elettrodomestico più congeniale per sfruttare al meglio la potenza del rumore bianco.

Come usare il phon in modo alternativo

Molte persone amano il frastuono del phon e lo usano non per asciugare i capelli ma per favorire l’addormentamento oppure per focalizzare l’attenzione su un compito. In un modo o nell’altro chi usa il phon con questa finalità giura di sentirsi meglio e tiene lontano lo stress. Molti nutrono seri dubbi su questa particolare e alquanto bizzarra consuetudine. Ma effetti collaterali veri e propri, a quanto pare, non risultano.

Attenzione alla bolletta

Parallelamente, però, chi usa il phon oppure un elettrodomestico per questa finalità, deve sapere di consumare energia elettrica e far salire i costi in bolletta. La preoccupazione più impellente è di diventare dipendenti da “rumore’” di elettrodomestico.

Cosa può spingere le persone ad assumere questo comportamento?

Non ci sono riscontri scientifici perciò si possono fare solo delle ipotesi per capire le ragioni che portano a mettere in atto questo gesto. Dai racconti di chi ama il rumore del phon emerge che il suono aiuti a silenziare il flusso dei pensieri quando questi ostacolano il rilassamento. Perciò quando ci troviamo in questa condizione usando diversamente qualunque elettrodomestico otteniamo questo effetto straordinario. Attenzione a non esagerare altrimenti poi pesa la bolletta.