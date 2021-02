A Napoli, presso il complesso universitario San Giovanni a Teduccio, l’Università degli Studi di Napoli Federico II tramite il CeSMA (Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati) ha attivato la seconda edizione della 5G Academy postgraduate. Un’opportunità per laureandi e laureati di essere protagonisti con la tecnologia 5G.

Il corso di Alta formazione, riservato a sole 30 persone, è completamente gratuito, grazie al partenariato industriale di Capgemini, Nokia e Tim. Le candidature per entrare a far parte della nuova work-force in grado di rispondere alla rivoluzionaria trasformazione digitale del 5G possono essere inviate entro il 3 marzo 2021.

L’obiettivo

Frequentare questa accademia consente di specializzarsi nell’ambito del “digital transformation” con specifico riferimento al potenziale rivoluzionario del 5G. I partecipanti acquisiranno competenze tecniche, gestionali e di consulenza di settore.

Quando iniziano i corsi

L’Academy partirà a metà marzo e terminerà a fine settembre 2021. Le attività didattiche si svolgeranno su 5 giorni a settimana presso il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II compatibilmente con le disposizioni Covid 19.

Il corso si svilupperà in questo modo: una fase preliminare dedicata all’acquisizione di soft skills. Successivamente il percorso formativo si svilupperà attraverso due momenti: una fase di formazione generale ed una di formazione settoriale. Quindi, i 30 partecipanti lavoreranno successivamente, allo sviluppo di business case concreti e relativi prototipi.

Requisiti per candidarsi

Il corso di Alta formazione è rivolto a laureandi e laureati con un background non solo di tipo scientifico-tecnologico (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) ma anche giovani economisti, sociologi, giuristi, psicologi. Per presentare la propria candidatura bisogna compilare l’iscrizione sul sito.

L’attestato

Ciascun allievo selezionato, al termine del percorso di alta formazione alla 5G Academy postgraduate, riceverà un attestato di partecipazione rilasciato dal CeSMA e sottoscritto da Capgemini, Nokia, e TIM. Inoltre i laureandi, al termine del percorso, potranno sfruttare l’attestato di partecipazione per il riconoscimento di crediti formativi universitari. Un’opportunità per laureandi e laureati di essere protagonisti con la tecnologia 5G.