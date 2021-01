La tecnologia nel corso degli anni si è adattata alle principali necessità dei cittadini, entrando nelle case di ognuno di noi. Social network, blog, banda larga sempre più spesso si usano questi termini.

La frequenza con cui questi argomenti vengono digitati sui principali motori di ricerca è impressionante. Per permettere a milioni di utenti di esser sempre connessi tra loro, alla velocità desiderata, la stabilità della connessione è fondamentale. In molti si domandano come il 5G potrà rendere migliore la vita di tutti i giorni, la scienza ancora una volta ci viene in soccorso.

Cosa differenzia la connessione 5G dalle altre?

La connessione 5G, l’acronimo di quinta generazione, lavora a frequenze altissime di gran lunga superiori a quelle attualmente a disposizione. La connessione tecnologicamente più avanzata, fino a oggi, è senza dubbio la 4G LTE. Questa connessione raggiunge la velocità record di 4000 Mbps in download e 1500 Mbps in upload, nulla di strabiliante se paragonato alla connessione di quinta generazione. Gli esperti in materia garantiscono picchi di 1 Gbps, una stabilità impareggiabile e una copertura capillare su tutta la penisola.

Come il 5G potrà rendere migliore la vita di tutti i giorni

Questa modernissima tipologia di connessione, senza ombra di dubbio, rivoluzionerà la vita a miliardi di persone nel mondo. Se la connettività in tempo reale era solamente una chimera, con la connessione 5G tutto ciò cambierà radicalmente. I tempi di attesa interminabili svaniranno, lasciando spazio a una comunicazione più snella e semplice. L’efficienza e l’efficacia dei lavoratori toccheranno livelli mai riscontrati, quello che invece diminuirà moltissimo saranno i tempi morti.

Moltissimi settori cruciali risentiranno positivamente di questo upgrade. I trasporti saranno i primi a beneficiare del cambiamento, seguiranno a ruota anche l’industria e il commercio.

Essere in grado di geo-localizzare in tempo zero una partita di merce, poter produrre in tempi molto stretti il quantitativo di articoli richiesti o poter essere sempre visibile dai propri clienti potrà fare la differenza.

Ecco come il 5G potrà rendere migliore la vita di tutti i giorni.