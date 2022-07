In estate si è soliti mangiare di meno o comunque in maniera leggera. Sarà il caldo torrido, la voglia di andare al mare o, semplicemente, facilitare la digestione, ma durante la bella stagione preferiamo evitare piatti ricchi di grassi.

Anche perché c’è già il gelato che fa la sua parte. E poi, parliamoci chiaro, stare ore davanti ai fornelli è una grande scocciatura. Meglio optare per quei piatti veloci ma gustosi, pronti in meno di 10 minuti, che non richiedono cottura.

Di piatti così possiamo crearne un’infinità, soprattutto in estate. Uno dei tanti fattori positivi di questi tipi di pietanze è che sono adatti anche per il mare. Magari, vogliamo stare tutto il giorno al mare e pranzare o cenare in riva, ammirando l’incontro tra mare e cielo per un perfetto momento di relax.

Ebbene, vi sono molteplici piatti freddi che possiamo portare al mare, come l’insalata di riso, insieme a tanti altri. Un esempio è questo antipasto facile e veloce ma sfizioso ed economico che farà impazzire tutti i presenti.

Insalata di branzino con frutta secca e mango

Abbiamo mai provato ad unire la frutta fresca e la frutta secca insieme ad una verdura? Non sappiamo, allora, cosa ci stiamo perdendo. Questo piatto, pronto in pochissimi minuti, è perfetto per l’estate, poiché leggero e salutare, ricco di sali minerali e vitamine.

Il protagonista è il branzino, un pesce dalle carni delicate e povero di grassi. Ad accompagnarlo, la dolcezza della frutta fresca e il croccante della frutta secca. Gli ingredienti che ci serviranno, considerando di essere 4 persone, sono:

200 g di filetti di branzino affumicato;

200 g di mango;

100 g di ciliegie;

150 g di songino;

2 cetrioli;

mandorle q.b.

Questo antipasto facile e veloce ma sfizioso ed economico senza cottura pronto in soli 10 minuti delizierà il palato di tutti

Mettiamo in chiaro che gli ingredienti possono essere cambiati. Il branzino può essere sostituito dal salmone affumicato o dal pescespada affumicato. Le mandorle possono essere sostituite dagli anacardi e la stessa frutta fresca può essere cambiata, per esempio preferendo l’ananas.

Questo piatto pronto in soli 10 minuti, facilissimo da preparare e veloce, può essere consumato al mare o a tavola, come antipasto ma anche come portata principale, così come contorno. Infatti, all’interno di quest’insalata vi sarebbero i macronutrienti necessari.

