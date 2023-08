Uno yacht da 65 milioni attraccato in Puglia, ma sono spiccioli se pensiamo a quanto ammonta il patrimonio di Armani

Vacanze finite per la maggior parte degli italiani nel weekend. Da lunedì, quasi tutte le aziende riapriranno, le grandi città si ripopoleranno e i luoghi di mare e montagna, al contrario, vedranno sensibilmente ridursi il numero dei turisti. Qualcuno, invece, si godrà ancora qualche giorno di vacanze. Tra questi, uno degli uomini italiani più famosi del mondo.

Il suo yacht è stato avvistato tra Salento, attraccato a Gallipoli, e Calabria, avvistato a Tropea. Due delle mete privilegiate da parecchi uomini e donne appartenenti al jet set internazionale. Molti dei quali hanno indossato, indossano o indosseranno le sue creazioni. Giorgio Armani, di lui stiamo parlando, ha deciso di trascorrere le sue ferie lungo due delle coste più belle del nostro paese, ovvero quella ionica che parte da Santa Maria di Leuca e arriva a Messina, passando poi a quella più meridionale del Mar Tirreno, con una delle sue perle più preziose, ovvero la magnifica Tropea.

Partito da Pantelleria, dove lo stilista ha una stupenda casa nella zona di Cala Gadir, lo yacht sta attraversando il sud del paese, che Re Giorgio ha sempre apprezzato particolarmente. Main, questo il nome della barca, è lungo 65 metri e si potrebbe tranquillamente affermare che è costato un milione ogni 100 centimetri. 65, infatti, è anche il suo valore espresso in dollari.

Quali sono le caratteristiche di Main, lo yacht dello stilista

Acquistato qualche anno fa per sostituire il più piccolo Mariù, 61 metri, è un’opera di grande pregio della nostra industria navale, associata poi al gusto dello stilista principe al mondo, che ne ha arredato gli interni e le cabine: 15, di cui 8 per i membri dell’equipaggio.

Un panfilo che sta solcando il Mar Meditteraneo con Armani molto probabilmente a bordo, insieme a qualche ospite illustre. Il Salento e Tropea sono due delle mete più in vista da parte del jet set internazionale e molti vip non perderanno l’occasione di fare compagnia al grande Giorgio sulla sua casa galleggiante.

Quanti si saranno chiesti “ma cosa se ne fa di una barca così grande”? Certo, stiamo parlando di uno dei personaggi italiani più illustri. Amato nel mondo tanto quanto nel nostro paese. Se però conoscessimo il suo patrimonio, capiremmo che quei 65 milioni rappresentano davvero una quisquilia, quindi, facendo le debite proporzioni, è come se un cittadino con un reddito di 15 mila euro all’anno non potesse bersi un caffé al bar!

Il patrimonio di Giorgio Armani, infatti, ammonta a 7,2 miliardi di dollari, secondo in Italia solo a Giovanni Ferrero, che lo sovrasta nettamente con i suoi 37. Di conseguenza, riservare meno dell’uno per cento del suo patrimonio alla sua grande passione per il mare non dovrebbe far nascere certi quesiti.

Uno yacht da 65 milioni attraccato in Puglia, ammirato poi in Calabria, che potrebbe solcare ancora il Mar Mediterraneo verso nord, magari verso le coste di Campania o Toscana oppure scendere più a sud e ritornare nell’amata Sicilia. Le vacanze di Re Giorgio incuriosiscono sempre, soprattutto per la grande stima che moltissimi italiani hanno di lui.