Il nostro Paese possiede un’infinità di bellezze naturali ed architettoniche. Sappiamo tutti che l’Italia in quanto a storia non ha rivali ed oggi vogliamo fare un salto nel passato. Nel nord Italia c’è un castello spettacolare ed imponente che non possiamo assolutamente non conoscere. Uno dei castelli più belli d’Italia si trova in Trentino ed è pronto a lasciarci senza fiato con la sua nobile eleganza. Stiamo parlando di Castel Thun.

Castel Thun

Si tratta di un castello sontuoso e chi ama la storia non può assolutamente farselo scappare. Castel Thun è immerso tra i meleti della Val di Non ed è uno dei castelli medievali più belli del nostro paese. Sorge nel comune di Ton ed originariamente si chiamava Castel Belvesino. Il nome odierno deriva dal fatto che questo castello era la sede principale della famiglia dei Conti Thun. Questo castello venne edificato nella metà del XIII secolo e ancora oggi conserva un fascino indiscusso. È stato oggetto di restauri perché fu più volte colpito da incendi ed in parte danneggiato. La provincia autonoma di Trento ha acquistato il castello nel 1992 e dal 2010 è un museo aperto al pubblico. Uno dei castelli più belli d’Italia si trova in Trentino ed è pronto a lasciarci senza fiato con la sua nobile eleganza. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Particolarità e caratteristiche

Visitare questo castello ci permette di fare un tuffo nel passato perché è ancora quasi completamente arredato. Gli incendi, fortunatamente, ne hanno quasi del tutto risparmiato la struttura e gli arredi. Quindi possiamo ammirare dipinti, arredi e suppellettili del XVI secolo che ci portano direttamente in un’altra epoca. In tutte le stanze del castello sono ancora presenti diversi quadri di famiglia, ritratti di Principi, Vescovi e meravigliose porcellane dipinte. I giardini che lo circondano sono molto ben curati e la vista dalla collina è magnifica. Non mancano infatti turisti che, oltre a visitare il castello, si lasciano travolgere dallo spettacolare paesaggio ed intraprendono percorsi e sentieri. Castel Thun ha conquistato anche i registi: infatti questo è stato la sede di un set alla fine degli anni ’70. Michelangelo Antonioni scelse questo castello come set per girare il suo film “Il mistero di Oberwald”.

Approfondimento

