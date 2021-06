Quanto sono belle e comode le biciclette! Una passeggiata al tramonto per rilassarsi, una passeggiata la mattina come esercizio fisico. Insomma, la bicicletta è davvero utile, specialmente per girare nel traffico della città. Ce ne sarà qualcuna messa da parte, in garage, perché troppo piccola o malfunzionante. Dopo aver letto questo articolo, daremo una nuova vita alla nostra vecchia bicicletta. Infatti, non ci sbarazzeremo più delle biciclette vecchie grazie a queste straordinarie tecniche di riciclo creativo per arredare casa.

Porta utensili da cucina girevole

Per creare un porta utensili girevole davvero unico nel suo genere abbiamo bisogno della ruota della bicicletta. La priviamo della gomma e mettiamo una vite filettata all’interno del foro centrale. Dall’altra parte del foro inseriamo l’asse e avvitiamo. Per tutta la circonferenza della ruota appendiamo dei ganci e avvitiamo l’asse in cucina. Nei ganci appendiamo mestoli, padelle, pentolini e tutto ciò che vogliamo.

Un tavolino per il soggiorno

Per realizzare un tavolino speciale da mettere nel soggiorno prendiamo la ruota della bicicletta e la priviamo della gomma. Con il trapanino facciamo quattro fori a ore 3, 6, 9, 12 e verniciamo la ruota con qualsiasi colore si voglia. Prendiamo quattro assi di legno, tipo i manici di scopa, che fungeranno da “piedi” del tavolino. Li posizioniamo in corrispondenza dei fori in posizione eretta e con il trapano li avvitiamo aggiungendo un bullone o un dado per tenerli fermi. Giriamo il nostro tavolino e mettiamo i cuscinetti protettivi ai quattro assi di legno e poi mettiamo la lastra di vetro. Ecco che il nostro tavolino è pronto per essere usato.

Un porta fotografie

Facciamo un foro con il trapanino a ore 12. Verniciamo la ruota di qualsiasi colore vogliamo e applichiamo i ganci appositi per fotografie. Appendiamo la ruota nella cameretta dei bambini o in salone e vedremo un originale porta foto.

Ecco perché non ci sbarazzeremo più delle biciclette vecchie grazie a queste straordinarie tecniche di riciclo creativo per arredare casa.

