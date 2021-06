C’è un prodotto che tutti conosciamo che è un vero e proprio multiuso. L’aceto bianco è un vero miracolo per le pulizie, è in più ecologico, economico e tutto fare.

Ma siamo sicuri di conoscere veramente tutte le proprietà e gli utilizzi di questo liquido dai mille pregi?

Come trasformare l’aceto bianco in gel

Se l’aceto bianco fa parte di nostri prodotti preferiti per fare le pulizie c’è un motivo anche se a volte ha dei difetti. Non è infatti utilissimo sempre per pulire delle superfici verticali a causa della sua composizione troppo liquida.

Il gel di aceto bianco è quindi la risposta giusta a questo unico problema che causa l’aceto bianco liquido. Questo prodotto utilissimo per pulire tutte le superfici si può creare in casa con questi soli 3 ingredienti che ci faranno risparmiare sulla spesa settimanale e mensile.

L’ingrediente magico oltre all’aceto bianco è la gomma di guar o di agar-agar o gomma xantana. Ecco come possiamo procedere per creare questa preparazione.

Per preparare questo liquido pulente multiuso per la cucina e sala da bagno facciamo bollire 200 ml di acqua in una pentola. In seguito, ad ebollizione terminata, aggiungiamo 300 ml di aceto bianco e 5 gr di gomma di guar (o di agar-agar o di gomma xantana).

Mischiamo il tutto in una ciotola sbattendo bene con una frusta e travasiamo in un flacone. Può essere anche una bottiglia già utilizzata, recuperata da un precedente prodotto finito. Il gel di aceto bianco è quindi finalmente pronto ed è più pratico da usare. È ideale per pulire i lavandini, il water, le pareti della doccia, il pavimento in piastrelle, i mobili del giardino e altre superfici.

