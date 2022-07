La nostra bella Italia è un Paese che può soddisfare diversi tipi di viaggiatori. Spiagge libere o attrezzate sono l’ideale per chi vuole rilassarsi e fare una nuotata in mare. Ci sono anche bei fondali da esplorare e zone dove praticare surf o altri sport acquatici. All’interno ci sono campagne e colline con gli agriturismo e fattorie didattiche, ma anche montagne dove fare trekking e fiumi per il canyoning o rafting. Belli anche i laghi, come quello di Garda o di Como, dove immergersi o fare un giro in barca o windsurf.

Chi è appassionato di arte e architettura troverà in ogni Regione tanti musei, gallerie, ville e palazzi d’epoca. Ci sono, poi, i viaggiatori che prediligono un turismo lento. A tal proposito in Italia si possono visitare tante piccole città medievali ricche di fascino.

Un luogo ricco di storia e di tradizioni

Uno dei borghi più belli d’Italia e dell’Umbria si trova a pochi chilometri da Perugia. Nelle vicinanze si trovano anche Umbertide e Città di Castello. Ci riferiamo a Montone, borgo medievale che sorge su un colle nella zona detta Alta Valle del Tevere.

Rispetto a Gubbio, Assisi, Spoleto questo posto incantevole è meno conosciuto ma merita una visita. Nel suo passato ha visto le gesta del capitano di ventura Andrea Fortebracci e di alcuni suoi discendenti. In particolare Carlo, alla fine del XV secolo, per aver respinto i Turchi ricevette una spina, ritenuta appartenente alla corona di Gesù Cristo. Ogni anno, a Montone si celebra la Festa della Spina in ricordo. La manifestazione con rievocazioni storiche e giochi medievali è divenuta parimonio UNESCO. I festeggiamenti si tengono il Lunedì dell’Angelo e alla fine di agosto.

Uno dei borghi più belli d’Italia vicino Perugia e dove mangiare bene

Nel borgo medievale di Montone si possono vedere l’imponente Rocca d’Aries e i resti del mastio della Rocca di Montone. Entrambe erano fortificazioni a carattere difensivo. Molte le opere d’arte soprattutto a carattere religioso all’interno delle chiese e nelle pinacoteche. Poco fuori dal borgo si trova in particolare la Pieve di San Gregorio, risalente addirittura all’anno 1000 con affreschi riguardanti la Madonna.

Nei dintorni si possono fare escursioni. Sono presenti diversi boschi e anche oasi faunistiche. Chi fa pesca sportiva potrebbe recarsi ai Laghi di Faldo.

Passeggiare per le vie di Montone permetterà di rilassarsi e di ammirare vie tranquille con scorci particolari e case basse in pietra.

Per quanto riguarda i cibi tipici, a Montone si potrebbero gustare la pasta fresca con tartufi, funghi, asparagi oppure secondi di selvaggina. Si cucinano anche la torta bianca e l’imbrecciata, ossia una saporita zuppa di legumi. Inoltre ci sono ottimi vini e oli d’oliva. Infine, a luglio ogni anno in questo borgo si svolge l’Umbria film festival, a cura del regista Terry Gilliam. Quindi, ci sono tanti motivi per programmare un viaggio in una cittadina medievale quasi fuori dal tempo come Montone.

