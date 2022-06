La nostra Italia è ricca di tesori unici al Mondo e non finisce mai di sorprendere chi la visita. In ogni stagione dell’anno attrae turisti stranieri che apprezzano non solo città come Roma o Firenze o Venezia ma anche località meno famose. Ogni Regione, infatti, può offrire scorci paesaggistici e monumenti d’interesse particolari.

Ogni tipo di viaggiatore trova in Italia ciò che desidera. Tra tante Regioni pensiamo al cuore verde d’Italia, l’Umbria. Questa Regione italiana è legata senza dubbio alla figura di San Francesco e alla bella Basilica di Assisi con gli affreschi di Giotto. Un altro posto amato e conosciuto in Umbria è Perugia. Tante sono le opere d’arte nei musei e nelle chiese, ma anche nella natura. Scopriamone alcune.

Piediluco e il suo lago

Piediluco si trova vicino Terni ed è uno dei borghi più belli d’Italia. Il suo territorio vide succedersi tanti popoli, soprattutto i Sabini e i Romani. Tra i luoghi interessanti da vedere ci sono i resti della Rocca. Un tempo l’edificio aveva un mastio con torre quadrangolare. Un altro bel posto è Villalago, del XIX secolo, edificata in mezzo a un grande parco.

Per passare delle ore in tranquillità si può andare a vedere il vicino lago di Piediluco. Attorno ci sono pini, lecci, si può fare trekking e birdwatching. Il lago è frequentato per la sua bellezza ma anche per praticare canoa e kayak.

In zona vi è anche l’Oasi naturalistica del lago di Alviano del WWF. Qui è possibile osservare vari tipi di uccelli come l’airone e il cavaliere d’Italia.

Per un weekend rilassante anche con la famiglia e bambini bisogna visitare questi incantevoli laghi e cascate nel cuore dell’Italia

L’Umbria è famosa per i prati e le colline verdi, eppure in alcune zone l’acqua assume tante forme affascinanti. Oltre a laghi e torrenti, si trova in questa Regione la stupenda cascata delle Marmore. Grandi e piccini, dopo aver percorso uno dei tanti sentieri, si troveranno a guardare incantati il precipitare delle acque fatto con tre salti.

Un weekend in Umbria potrebbe dirsi completo solo gustando qualche prodotto del luogo. Pensiamo agli strangozzi al tartufo, alla pasta alla norcina, al friccò. Tra i dolci ricordiamo il torciglione e il goloso cioccolato. Tra i vini ci sono il Sagrantino di Montefalco, il Torgiano e il Cervaro della Sala.

L’Umbria, quindi, come altre Regioni, ad ogni visita può offrire spunti diversi. Per un weekend rilassante anche con la famiglia si potrebbe scegliere di visitarla in ogni stagione dell’anno.

Lettura consigliata

