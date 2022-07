Alcuni segni zodiacali potranno beneficiare degli effetti del transito di Mercurio nel segno del Leone. Mercurio è il Pianeta dell’intelletto e in questi giorni potrà aiutare molti di noi a raggiungere importanti obiettivi. Oggi ci concentreremo sui 4 segni dello zodiaco che potranno avvertire maggiormente gli effetti di questo evento astrologico. Saranno coinvolti gli affari ma anche i sentimenti, poiché Mercurio può intervenire sul nostro modo di pensare e di agire.

Grandi soddisfazioni

Per il segno della Bilancia è un momento d’oro. Mercurio rende i nati sotto questo segno molto attivi e produttivi. Saranno giorni intensi sul lavoro e potranno arrivare grandi risultati, soprattutto per coloro che lavoreranno in gruppo. I Bilancia saranno la punta di diamante del team, capaci di dare consigli e idee originali e geniali. In amore le cose proseguono con calma, soprattutto per le coppie più recenti. I Bilancia sono persone molto prudenti che non amano compiere azioni avventate.

L’Ariete sta vivendo una fase particolare della propria vita. Gli appartenenti a questo segno di fuoco sentono finalmente di essere in pace con sé stessi. Questa condizione regala molta armonia, fiducia e grande autostima. Questo nuovo atteggiamento favorirà nuove conoscenze e anche un incontro speciale. Il lavoro regala soddisfazioni e i guadagni in crescita rendono l’Ariete ancora più competitivo e motivato.

Fortuna per Bilancia e Ariete dal 20 luglio e soldi per altri 2 segni zodiacali

Il transito di Mercurio regala ai Gemelli grande concentrazione. Saranno giorni intensi, ricchi di novità e cambiamenti. Per i Gemelli potrebbe arrivare una proposta tanto attesa quanto inaspettata. I nati sotto questo segno affronteranno la situazione con grande calma e controllo, ma occorrerà riflettere bene prima di prendere una decisione. Questa situazione potrebbe portare un aumento considerevole dei guadagni, ma anche problemi all’interno della coppia. Attraverso il dialogo non ci sono ostacoli insormontabili. È giunto il momento di chiudere una questione in sospeso che porta ansie e preoccupazioni. Sono in arrivo giorni fantastici in cui finalmente i Gemelli potranno ricevere ciò che meritano. Chi è pronto al cambiamento potrà ottenere moltissime soddisfazioni.

Sagittario

Fortuna per Bilancia e Ariete dal 20 luglio, ma non dimentichiamo il segno del Sagittario che sta lavorando molto duramente da settimane. Spesso molto insicuri, i Sagittario grazie al transito di Mercurio si sentiranno molto più sereni e fiduciosi. C’è aria di cambiamento nella vita dei Sagittario e questo potrebbe migliorare parecchio le prospettive per il futuro e l’umore. Questo potrebbe essere il momento migliore per affrontare una spesa che cerchiamo di rimandare da tempo. Il duro lavoro porterà guadagni straordinari, anche grazie a buone idee e a un grande slancio emotivo. Per quanto riguarda i sentimenti, il consiglio per questi giorni è quello di cogliere l’attimo. Cerchiamo di approfittare al massimo delle occasioni per stare in compagnia di chi amiamo. Questi momenti sapranno regalare moltissime emozioni e sorprese inaspettate.

Lettura consigliata

Settimana di occasioni d’oro per Cancro e Leone e tanti soldi per altri 2 fortunati segni zodiacali