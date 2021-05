Non tutti conoscono il segreto utilizzato dai viticoltori per dare vita a un buon vino. Lo stesso che con orgoglio viene riportata in etichetta. È una garanzia per chi acquista leggere questo dettaglio e tuttavia molti al supermercato gli passano davanti distrattamente e non sanno che questo è il vino migliore figlio delle antichissime tradizioni celtiche.

Cose che rendono il vino buono

Oggi si parla tanto di vino, ma pochi conoscono il vero segreto per sceglierne uno buono. Quando ci troviamo in mano una bottiglia di vino ci dovremmo chiedere due cose. La prima è con quali uve è prodotto. E chiedersi anche in che modo le uve si sono trasformate in vino.

Il tipo di uva varia da regione a regione d’Italia, e ognuno dà origine a un vino diverso. Il Rosso di Montalcino toscano non è uguale al Primitivo di Manduria pugliese, o alla barbera piemontese. La prima scelta perciò riguarda il gusto, quale tipo di uva ci piace di più rispetto alle altre. Qui è una questione di preferenze e non è che un vino sia meglio di un altro.

C’è un altro aspetto da tener presente ed è in che modo il vino viene fatto riposare per diventare buono. Allora su questo punto non si finirà mai di ringraziare l’antico popolo dei Celti. Sono stati loro per primi più di 2000 anni fa a inventare la tecnica per costruire botti di legno, e a capire che i liquori e poi il vino si affinano bene se sistemati a riposare in esse. Questa intuizione incredibile passò poi ai monaci medievali, che seppero continuare l’arte di costruire botti per il vino.

Il ruolo della botte

Le botti più usate per affinare il vino sono quelle costruite in legno di quercia o di rovere. Il legno trasmette al vino qualcosa di speciale, una serie di leggeri profumi e sentori che arricchiscono lentamente il vino.

Se su di una bottiglia di vino troviamo la scritta “affinato in botti di quercia o rovere” allora in essa c’è il vino che discende dalla sapienza dell’antico popolo celtico.

Ecco un’altra caratteristica importante per un buon vino.