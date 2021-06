Un’incredibile pianta dall’aspetto inquietante e affascinante da provare a coltivare nel giardino

Questa pianta così insolita torna utile nella medicina tradizionale cinese. Nello specifico, le sue radici sono usate per il trattamento dell’ulcera gastrica, dell’epatite, delle bruciature e della pressione alta.

Prima di provarci, è bene sapere che è una pianta difficile, ma non impossibile, da coltivare. Ama un livello elevato di umidità dell’aria, per questo motivo sarebbe una soluzione ottimale, quella di coltivarla in una serra tropicale umida. Teme le temperature al di sotto dei 12°C e quelle al di sopra dei 25°C. È importante posizionarla in un luogo molto luminoso, dove non ci sono correnti d’aria e non è esposta alla luce diretta del sole. Va messa in un vaso contenente foglie morte, corteccia di pino schiacciata e fibre di cocco e fertilizzata con osmocote