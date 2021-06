Esistono tanti incredibili modi naturali per migliorare il benessere del corpo. Non a caso molti trattamenti di bellezza sfruttano proprio soluzioni offerte direttamente dalla natura. È il caso del bellissimo fiore di ciliegio con cui realizzare davvero molti trattamenti. È incredibile ma pochi sanno che il rimedio per corpi tonici e pelli irresistibili è questo fiore. Ecco quindi alcuni suoi straordinari utilizzi.

Come usare il fiore di ciliegio per un corpo più bello e in salute

Il ciliegio è da sempre l’albero che simboleggia il rinnovamento. Nel campo della bellezza e della cosmesi le parti più utilizzate di questa specie sono fiori, foglie e peduncoli. I più fortunati hanno spesso questo albero in giardino, altrimenti è possibile trovare i fiori direttamente in erboristeria o dai fruttivendoli più forniti. Innanzitutto i fiori di ciliegio sembrano poter combattere i ristagni d’acqua e gli inestetismi della cellulite.

Basterà assumerli ogni giorno con una tazza di tè verde ai fiori di ciliegio per drenare bene i liquidi e bruciare molti più grassi. I maggiori benefici sembrano assai visibili nella zona delle cosce e sull’addome. È possibile poi realizzare degli infusi con i peduncoli e berli per due volte a settimana. Basterà macerarli in acqua fredda durante la notte, farli bollire la mattina dopo per 10 o 15 minuti e lasciarli in infusione per un’altra mezz’ora.

Pochi sanno che il rimedio per corpi tonici e pelli irresistibili è questo fiore del giardino

Ma i fiori di ciliegio hanno anche incredibili effetti sulla pelle. Hanno infatti proprietà idratanti non indifferenti e usati per il corpo rilasciano un aroma naturale davvero particolare e inconfondibile. Anche la consumazione di fiori secchi di ciliegio sembra avere tutti questi effetti. Questi sono anche buonissimi in abbinamento a un risotto e per decorare i piatti. Trovarli in commercio già seccati è però più difficile.

Come essiccarli

Per prepararli basterà disporre di circa 40 grammi di fiori freschi da coprire con 8 grammi di sale. Lasciarli macerare sotto sale per un giorno. Poi bisognerà passarli in poco aceto di mele e lasciarli macerare un altro giorno intero. Poi andranno messi a seccare all’ombra per due giorni interi. Per velocizzare il processo suggeriamo di metterli in microonde a 900 Watt per 2 minuti. In ultimo cospargerli con altri 5 grammi di sale ed ecco pronti fantastici fiori secchi.