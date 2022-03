Capita a tutti di non sentirsi a proprio agio con qualche chilo in più o di non amare particolarmente i propri rotolini sui fianchi. Per questo motivo, spesso si rimane molto tempo a fissare l’armadio senza sapere cosa indossare.

Fortunatamente basta conoscere i vestiti e gli accessori più adatti e ogni problema si può risolvere. Per sembrare più alte, ad esempio, si possono scegliere degli accessori che snelliscono il fisico e dei capi fondamentali per chi è bassa e minuta.

Anche chi vuole sembrare più magra ha delle soluzioni semplicissime a portata di armadio.

I trucchi geniali per sembrare più magra con questi tre comuni accessori e vestiti oltre ai classici jeans

Se ci si sente a proprio agio nascondendo il chiletto di troppo, basterà adottare qualche escamotage di stile.

Molte si affidano ai jeans skinny, ma non sempre sono comodi e adatti a tutte le occasioni. Quelli bianchi potrebbero addirittura peggiorare la situazione, anche se con qualche abbinamento intelligente si potranno comunque nascondere fianchi larghi e pancetta.

Sicuramente vestirsi con abiti oversize può sembrare una soluzione, ma in realtà non permette di valorizzare i punti forti del proprio corpo. Il trucco, infatti, non sta nel nascondere del tutto i difetti, ma nello spostare l’attenzione sui punti forti del proprio fisico o sull’outfit.

Per quanto riguarda i vestiti, il consiglio è quello di evitare assolutamente le righe orizzontali, perché l’effetto visivo sarà l’opposto di quello desiderato. Le maglie e gli abiti a righe orizzontali tendono ad allargare ancora di più il fisico. È quindi consigliato optare per abiti con righe verticali, con le strisce possibilmente dai colori scuri.

Come snellire il fisico con l’aiuto di borse e collane

Abbiamo visto i trucchi geniali per sembrare più magra grazie ai vestiti giusti, ma anche gli accessori di tutti i giorni possono aiutare.

In particolare, le borse molto colorate e vivaci fanno al caso nostro. L’effetto risulterà ancora più accentuato se il colore è fluorescente. Queste caratteristiche, infatti, rendono la borsa ben riconoscibile. Non passerà di certo inosservata e permetterà di spostare l’attenzione dal corpo all’accessorio.

Parlando sempre di borse, lo stesso effetto si può ottenere giocando con le grandezze. Con una borsa di grandi dimensioni, i fianchi risulteranno meno pronunciati e in generale il corpo più magro. Anche la bigiotteria arriva in nostro soccorso, grazie alle collane che aiutano a raggiungere lo scopo. Una collana vistosa e grande, infatti, potrà spostare l’attenzione dai fianchi e dalla pancia, o da altri piccoli difetti, portandola sul collo.