Grande occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione con 100 posti a disposizione e fino a 3.000 euro di stipendio

Tempo di grandi concorsi nella Pubblica Amministrazione. In questo periodo, non si vedono solo molti rinnovi contrattuali con aumenti stipendiali e maggiori tutele per i dipendenti pubblici. Si nota soprattutto un forte ricambio generazionale che la Pubblica Amministrazione sta portando avanti in tutti i settori. Dai grandi Ministeri agli Enti Pubblici sembra un periodo davvero ottimo per trovare un buon impiego pubblico.

In questo senso è molto interessante il recente concorso pubblico bandito dall’Agenzia delle Entrate. Questa mette a disposizione una grande occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione con 100 posti da funzionario tecnico e uno stipendio fino a 3.000 euro. Lavoro questo molto interessante perché permette al vincitore di svolgere un’attività sempre nuova e stimolante. Si parte dall’attività ispettiva, a quella di valutazione, di verifica e controllo ma anche programmazione e revisione. Il lavoratore può anche essere adibito alla gestione dei rapporti diretti con i contribuenti. Oppure può essere destinato ad attività di studio e ricerca.

Il bando

Il concorso in questione è molto interessante perché i vincitori sono destinati a tutte le Regioni d’Italia, tranne la Valle D’Aosta. Tra gli uffici di destinazione, gli Uffici Provinciali Territorio, Direzioni Regionali e Provinciali, la Direzione Centrale servizi estimativi. I nuovi assunti saranno destinati anche all’Osservatorio mercato immobiliare, e alla Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.

Quanto le materie di esame, il bando le elenca compiutamente. Si parte da Geodesia, Topografia e Cartografia. Scienza e tecnica delle costruzioni. Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare. Si richiede la conoscenza della normativa in materia di Catasto. La legislazione in materia urbanistica ed edilizia. Elementi di diritto amministrativo e tributario. È necessario padroneggiare anche la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Grande occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione con 100 posti a disposizione e fino a 3.000 euro di stipendio

La domanda di ammissione si presenta telematicamente. L’Agenzia delle Entrate ha aperto la procedura sul proprio sito dall’11 marzo 2022 all’11 aprile 2022. Al termine della presentazione della domanda il candidato riceverà un messaggio automatico di conferma della presentazione della domanda. È possibile, entro il termine di presentazione delle domande, anche modificare i dati forniti per l’iscrizione al concorso.

Le prove del concorso saranno sostanzialmente tre. Si parte dalla valutazione dei titoli, poi una prova oggettiva tecnico professionale. Ed infine una prova orale integrata da un tirocinio teorico pratico. Le modalità più specifiche di svolgimento delle prove saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito il 29 aprile 2022.