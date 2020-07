La redazione di Proiezionidiborsa ha recentemente trattato un problema molto attuale a causa della crisi finanziaria in atto: l’aumento delle procedure di sfratto. Abbiamo visto che il Decreto Cura Italia ha introdotto il blocco degli sfratti. E’ un aiuto temporaneo per gli inquilini in difficoltà. Ma al contempo un grosso problema per i proprietari di casa che vivono del canone di locazione che ricevono. Una vera beffa per chi debba far fronte a costi di sistemazione o ristrutturazione dell’immobile senza percepirne le mensilità di affitto. Una soluzione potrebbe arrivare da una delle novità previste dal Decreto Rilancio. Il bonus ristrutturazione, noto anche come superbonus 110%.

Vediamo insieme cosa prevede il decreto e quali vantaggi ci sono per chi farà ristrutturare casa. Capiremo anche come non pagare l’affitto in modo legale grazie al superbonus.

L’inquilino può accedere al superbonus?

Il Decreto Rilancio contiene un comma destinato ad incentivare il settore edilizio. L’articolo 119 del Decreto, ha introdotto la possibilità di detrazione al 110% per alcuni interventi di ristrutturazione. Sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica, isolamento termico, la sostituzione di caldaie e condizionatori e di adeguamento antisismico. Il beneficiario del bonus può richiedere di detrarre le spese al 110% dall’IRPEF oppure di ottenere uno sconto in fattura del 100%. Un aspetto interessante della norma è che i beneficiari possono essere i proprietari ma anche i comodatari e gli inquilini. In questo modo l’inquilino di un appartamento può ottenere un bonus fiscale particolarmente vantaggioso per il proprietario dell’immobile. Beneficio che in molti casi sarebbe precluso al padrone di casa. Le domande, quindi sono due. Come aumentare considerevolmente il valore del proprio appartamento? E poi, come superare le difficoltà che molti inquilini incontrano nel pagare l’affitto?

Un’idea per non pagare l’affitto in modo legale grazie al superbonus

Ecco un’idea per non pagare l’affitto in modo legale grazie al superbonus. Un modo lo abbiamo individuato. Facciamo insieme qualche calcolo. Ipotizziamo che un appartamento abbia un canone di affitto di 500 euro al mese e che siano necessari alcuni lavori di riqualificazione ed adeguamento. Questi lavori possono costare circa 50.000 euro ed essere integralmente coperti dal superbonus. Questo importo determinerebbe una detrazione di 55.000 euro in 5 anni, cioè una detrazione di 11.000 euro all’anno per il proprietario. In altre parole, il proprietario di casa risparmierebbe oltre 915 euro di tasse al mese grazie all’ecobonus. E grazie al suo inquilino. Se i due concordassero di dividere i benefici del bonus, l’inquilino potrebbe non pagare l’affitto per 5 anni. Il proprietario pagherebbe comunque meno tasse ed entrambi avrebbero una casa rinnovata.