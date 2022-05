Comunioni e cresime ma anche un regalo alla fidanzata o alla moglie può diventare un problema per la scelta dell’oggetto.

Il budget a volte è limitato e può capitare di aver esaurito le idee.

Esiste nell’arte orafa italiana un oggetto simbolico e storico capace di racchiudere eleganza e tradizione proposto in diversi stili e versioni.

Oro giallo o bianco e argento vengono lavorati con maestria dagli artigiani per realizzare questo capolavoro declinato in ciondoli, orecchini, anelli e collane. Vediamo di cosa si tratta.

Un’idea gioiello da regalare per cresime e comunioni per fare un figurone anche con mogli mariti o fidanzati senza spendere una fortuna

Fu addirittura Gabriele D’Annunzio a descrivere questo monile in una sua opera. Si tratta di un gioiello in filigrana ossia un intreccio di fili di metalli preziosi che si avvinghiano in oblique spighe di grano.

La Presentosa è solitamente composta da una stella in filigrana con al centro uno o due cuori. Raramente questa viene impreziosita ulteriormente con piccoli rubini incastonati a raggiera.

Pare che questo gioiello si ispiri al rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila.

La simbologia presente nel ciondolo varia a seconda del significato che si vuole trasmettere regalandolo. Con un solo cuore indica solitamente un affetto molto forte mentre con due cuori è un dono di coppia per sottolineare un amore indissolubile.

Essendo un gioiello si pensa solitamente di donarlo ad una donna. La Presentosa potrebbe però essere anche regalato ad un uomo, declinandola sotto forma di portachiavi o ferma soldi. Gli esperti orafi abruzzesi sapranno sicuramente realizzare in maniera eccellente ogni idea proposta.

Un dono per uomo o donna unico nel suo genere

Anche se non si vive in Abruzzo è possibile visionare ed acquistare tramite i siti internet dei maestri orafi. Contattandoli sarà possibile manifestare particolari esigenze e riuscire a regalare un gioiello unico.

I prezzi delle Presentose variano in base al materiale, alla dimensione ed alla lavorazione.

Si potrà spendere una cifra che varia dai 20 ai 2.500 euro. In alcuni casi anche di più.

Dunque un’ampia scelta per un’idea gioiello da regalare in tantissime occasioni, un simbolo elegante e pregno di significato. Un dono che sarà percepito da chi lo riceve come qualcosa di pensato e voluto, non acquistato casualmente e senza averci ragionato.

I luoghi di produzione più antichi di questo monile sono Guardiagrele, Scanno, Pescocostanzo e Sulmona.

Cercando in internet non sarà difficile individuare artigiani orafi capaci di realizzare dei capolavori.

