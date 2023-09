Chiara Ferragni in Svizzera: quanto è costata la piscina privata nel lago 

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha mostrato sui social il suo weekend mozzafiato in Svizzera con tanto di piscina privata nel lago, ma quanto è costata questa esperienza? Proviamo a capirlo.

Chiara Ferragni è diventata una delle influencer più famose e più pagate al Mondo. Il suo profilo Instagram conta ormai oltre 30 milioni di follower ed è molto attivo ogni giorno sui suoi progetti lavorativi e sulla sua vita privata.

Lei è una blogger, un’influencer, ma anche un’imprenditrice che ha fondato brand e che dirige importanti gruppi. Negli ultimi giorni abbiamo visto Chiara Ferragni in Svizzera: quanto è costata la piscina privata che abbiamo visto nelle foto? È una piscina immersa nelle acque del lago. Un’esperienza decisamente particolare e sicuramente costosa.

Proveremo a capire quanti soldi ha speso e come si fa ad ottenere e a vivere un’esperienza come quella dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia e non solo.

Il patrimonio dell’influencer

Lei ha iniziato molto giovane con un semplice blog di moda e poi è riuscita a creare un business incredibile. Il suo caso è studiato in America per capire come ha fatto e quali capacità possiede per essere riuscita a diventare in pochi anni milionaria.

Ad oggi, i suoi guadagni arrivano da Instagram, da due brand fondati da lei e da quote di altre società. Si stima che il suo patrimonio ammonti a 40 milioni di dollari, ovvero oltre 37 milioni di euro.

Chiara Ferragni in Svizzera: quanto è costata la piscina privata

L’ultimo weekend d’estate l’influencer ha deciso di trascorrerlo con gli amici in Svizzera senza Fedez, Leone e Vittoria. Si è mostrata sui social con i suoi look e in momenti di gioia in una piscina all’interno di un lago. Ha dedicato un post a questa esperienza.

L’ha descritta come veramente incredibile: la piscina ha l’acqua riscaldata ed è in grado di muoversi per un tour del lago. Con lei altri quattro amici. L’acqua è quella del lago, viene riscaldata con una stufa a legna, la piscina è costruita con materiali riciclabili e usa il motore elettrico per spostarsi.

Ci sono diverse compagnie che offrono questo servizio sul lago di Brienz. Si parte da una tariffa base di 200 euro per due persone ed è prevista una maggiorazione di 40 euro per ogni altra persona presente. Nel caso della Ferragni dovrebbe aver pagato 320 euro. In generale, osservando le altre compagnie il costo è compreso tra i 300 e i 400 euro per un giro di un’ora e mezza con un gruppo di 6 persone.