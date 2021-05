Ci sono tanti modi originali per usare gli oggetti di casa, ed imparare a farlo ha molteplici lati positivi. Innanzitutto, si può risparmiare davvero tanto, perché non dobbiamo ogni volta comprare uno strumento apposito per qualunque cosa facciamo. E poi certo c’è anche la soddisfazione di aver trovato una soluzione creativa, che possiamo raccontare ai nostri amici.

In questo senso, lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso consigli utili. In un articolo precedente abbiamo ad esempio indicato come riutilizzare gli scatoloni usati in maniera davvero straordinaria.

Oggi andiamo a toccare invece un tema un po’ diverso, forse ancora più originale degli altri, e che risolve dei fastidi non indifferenti. Molte persone stanno mettendo jeans e maglioni nel freezer e la ragione è davvero straordinaria

Il jeans da lavare

Dopo qualche utilizzo è sempre necessario lavare i jeans, perché iniziano ad avere cattivi odori. Ma c’è chi consiglia di lavarli il meno possibile, per evitare di danneggiarli. Insomma, a meno che non siano tutti macchiati, meglio tenere la lavatrice come ultima possibilità. Come fare allora ad evitare che puzzino? Esiste un metodo molto intelligente, e riguarda l’utilizzo del freezer.

Mettiamo i jeans in una busta di plastica, e facciamo un po’ di spazio in freezer. Mettiamoli dentro, ed aspettiamo alcune ore. Il freddo ucciderà i batteri che fanno puzzare i jeans, e regaleranno loro qualche utilizzo in più prima del lavaggio. Rimuoviamo i jeans, lasciamo che tornino a temperatura ambiente, ed è fatta.

Il comune problema con i maglioni

Uno degli inconvenienti che capita praticamente a tutti riguarda i maglioni. Può infatti succedere che essi perdano i peli, e che questi si concentrino in palline dall’aspetto davvero fastidioso. Sono anche difficili da rimuovere a mano, per cui è bene trovare soluzioni alternative. Per fortuna ce n’è una davvero semplice: prendere il maglione, metterlo in una busta come quella dei jeans, e poi mettere tutto in freezer. Dopo una nottata il maglione sarà quasi come nuovo.

Molte persone stanno mettendo jeans e maglioni nel freezer e la ragione è davvero straordinaria. Gli effetti del freddo sono davvero miracolosi, provare per credere.