Un’azienda si appresta a conquistare un mercato da 5 trilioni di dollari, nessuno ci crede ma – di nuovo – questi miliardari hanno acquistato milioni di azioni

I Dazi di Trump hanno innescato sfiducia nei Mercati e nei titoli americani, ma alcune aziende pare possano permettersi di “fare spallucce”. Tra queste, Amazon.

Sicuramente oggi siamo di fronte a una rivoluzione (neanche tanto silenziosa) che sconvolgerà le attuali regole del capitalismo internazionale. L’avvento dell’IA ma anche le scelte politiche di leader come il Presidente Trump sono catalizzatori in grado di accelerare questo processo, che in realtà era già iniziato alla fine degli anni ’90. Nel mezzo, i timori degli investitori, dei risparmiatori, dei retail e ovviamente anche delle famiglie, che devono barcamenarsi in mezzo a un crescente caos economico.

E ancora più in profondità, il desiderio di cavalcare l’onda e di intuire quali sono le strategie d’investimento che non solo permetteranno di ammortizzare gli shock finanziari, ma anche di guadagnare. Secondo alcuni esperti esistono dei titoli in grado di soddisfare queste esigenze e appartengono a due categorie: tecnologia e salute. Ecco perché forse è il caso di ascoltare attentamente ciò che hanno rivelato su Amazon.

Meglio salire sul treno prima che sia troppo tardi? Forse le azioni Amazon sono destinate a triplicare nei prossimi 5 anni

La fine del 2024 ha segnato un momento molto particolare poiché alcuni noti miliardari hanno effettuato investimenti e compravendite davvero interessanti.

Ad esempio, forse non tutti sanno che almeno una decina di personaggi di calibro nell’ambito finanziario, tra cui Warren Buffet, ha acquistato ingenti azioni Amazon (NASDAQ: AMZN); oltre all’oracolo di Omaha, anche altri miliardari hanno fatto “shopping” non SUL marketplace, ma DEL noto sito e-commerce. Parliamo di nomi come Stanley Druckenmiller, Chase Coleman o Dan Loeb. In totale, i loro investimenti – al momento in cui scriviamo – valgono oltre 8 miliardi. E secondo alcuni esperto le loro scelte non sono state fate a caso.

Nonostante i dazi e la confusione che regna sovrana, infatti, Amazon ha tutte le carte in regola per crescere esponenzialmente, anche più di società come Nvidia, Oracle, Palantir, Microsoft o Apple. Il motivo è facilmente intuibile: il marketplace più noto al mondo non si occupa solamente di e-commerce. La società è attualmente leader nel mercato del cloud computing, e non dobbiamo dimenticare il comparto del digital advertising, nonché quello della logistica (nel 2024 ha spedito più pacchi di ogni altro corriere degli Stati Uniti). Infine, ma assolutamente non da ultimo, Amazon sta implementando l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale con l’intento di ampliare l’offerta tecnologica ai suoi clienti, sia privati che business.

La società ha dimostrato nel corso degli anni di essere ampiamente resiliente e di cogliere al volo le novità, adottando al tempo stesso una gestione prudente degli introiti e degli investimenti. Al momento, vanta una capitalizzazione di poco inferiore ai 2 trilioni di dollari ma numerosi esperti ritengono che possa arrivare facilmente ai 5 trilioni entro 5 anni. Le oscillazioni attuali del momento offrono finestre interessanti per acquistare le azioni Amazon ad un buon prezzo.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.