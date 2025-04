L’inchiesta di Altroconsumo che stravolge tutte le tue convinzioni: ecco il vero metodo per risparmiare sulla prenotazione di un hotel

Da un interessante esperimento effettuato da Altroconsumo, la nota rivista dei consumatori, emerge una verità che in pochi sicuramente si aspettano: prenotare una stanza in hotel chiamando al telefono la struttura costa molto meno che usare Booking, Trivago o altre piattaforme note.

Chi l’avrebbe mai detto che per risparmiare su un soggiorno si sarebbe dovuti “tornare indietro nel tempo”? Telefonare ad un albergo, hotel o residence oggi può sembrare un sistema vetusto: le persone utilizzano ormai quasi esclusivamente smartphone, piattaforme di comparazione prezzi, gli stessi siti internet delle strutture ricettive e oggi anche ChatGPT. Invece, secondo gli esperti di Altroconsumo, usare il telefono “come una volta” può essere davvero vantaggioso.

Una camera prenotata al telefono costa meno rispetto a Booking, Trivago ed Expedia: l’esperimento in 10 città

“Online si paga sempre di più rispetto al contatto diretto con l’hotel“: è quanto emerge dall’indagine effettuata dalla nota rivista per consumatori, che ha effettuato 100 prenotazioni in 10 città. Dai preventivi ottenuti direttamente dalla struttura, è emerso che si può risparmiare anche più del 50%, una cifra dunque non propriamente esigua. I numeri parlano chiaro, ed ecco in sintesi cosa si può evincere dall’interessante esperimento di Altroconsumo:

Prenotando telefonicamente , in località turistiche del calibro di Selva di Val Gardena (Dolomiti) il risparmio medio sulla stessa stanza d’albergo arriva al 45%;

In 3 casi su 4 conviene prenotare tramite hotel (sito o telefono) rispetto alle piattaforme. Nel complesso, nelle 10 città considerate Booking è quasi sempre il canale di vendita più caro di tutti quelli considerati

Naturalmente, è doveroso sottolineare che le indagini di Altroconsumo non sono volte a danneggiare le grandi aziende (in questo caso del settore travel) ma di aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli. Tanto più che nel report viene anche specificato che sia Booking che le altre piattaforme non hanno il monopolio dei prezzi (come è emerso anche da un’Istruttoria aperta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) poi chiusa perché non c’erano prove che utilizzassero mezzi scorretti); dunque c’è ampia libertà da parte delle strutture di offrire le tariffe e di conseguenza il consumatore può riuscire a ottenere il prezzo migliore.

Come risparmiare prenotando una stanza d’albergo? Ecco alcuni suggerimenti utili

Dopo aver scoperto che chiamando semplicemente un hotel si può risparmiare anche fino alla metà della tariffa, sicuramente viene il desiderio di provare subito questa novità. Inoltre, ecco altri consigli per risparmiare il più possibile sulle prenotazioni:

controllare la differenza di tariffa proposta dalle piattaforme con quella offerta dal sito ufficiale della struttura ;

proposta dalle con quella offerta ; scegliere date flessibili oltre ai giorni lontani da festività e weekend, spesso gli hotel hanno un calendario dove individuare immediatamente quelli in sconto;

oltre ai giorni lontani da festività e weekend, spesso gli hotel hanno un calendario dove individuare immediatamente quelli in sconto; iscriversi alla newsletter della struttura , che invierà così sconti, coupon e offerte dedicate, oltre che l’accesso a ribassi eccezionali per eventi come il Black Friday;

, che invierà così sconti, coupon e offerte dedicate, oltre che l’accesso a ribassi eccezionali per eventi come il Black Friday; prenotare se possibile con largo anticipo.

Unendo tutte queste strategie, sicuramente il soggiorno costerà molto di meno.