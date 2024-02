Raccomandazioni di acquisto degli analisti con una sottovalutazione stimata del 33% : perchè continuano a scendere queste azioni?

Oggi è iniziata una settimana molto importante per i mercati. Fra domani e mercoledì scadrà un importante setup mensile. Questo è strettamente collegato a quello annuale del 7 marzo e poi del 18 aprile e del 20 maggio. Secondo i nostri calcoli di probabilità e rimarchiamo sono probabilità e vanno prese per quello che sono, cosa ci potrebbe attendere? In una di queste 3 date i mercati americani e forse altri listini internazionali, potrebbero tornare sui livelli di apertura annuale e forse andarci anche sotto.

La chiusura annuale comunque, secondo il nostro percorso campione, dovrebbe essere superiore con probabilità del 65% circa al prezzo di apertura. I mercati come al solito fanno quello che vogliono e in ogni momento può verificarsi qualcosa che ci può sorprendere e che non avremmo mai atteso. Ci sono casi che a volte potrebbero apparire a qualcuno inspiegabili ma che si verificano. Prendiamo le azioni ERG quotate a Piazza Affari, dove leggiamo sulle riviste specializzate raccomandazioni di acquisto degli analisti con una sottovalutazione stimata del 33%, ma i prezzi continuano a scendere da diversi mesi.

Analisi fondamentale e grafica

I mercati sono luoghi imperfetti dove spesso si prendono delle decisioni sbagliate o imperfette. Perchè questo? Le variabili in gioco sono tante. Infatti le decisioni di investimento spesso sono prese solo per ragioni riconducibili ai bilanci e alle attese. Altre ragioni sono riconducibili alle emozioni, come ansia, stress, paura o avidità e sicurezza.

L’analisi dei bilanci, che non è una scienza esatta, in qualsiasi momento può accadere qualcosa di non previsto: un contratto non stipulato, uno shock economico, un amministratore che commette un errore, ecc.

Come si valuta un’azienda? Si guarda ai bilanci degli ultimi 3/4 anni e su quei dati si fanno le previsioni. Alcune di queste vengono “aggiustate per difetto”, ma potrebbe accadere sempre l’imprevedibile. Ecco perchè molti abbinano a queste valutazioni anche quelle grafiche. Lo studio dei prezzi dovrebbe aiutare a non dare nulla per scontato, nemmeno quando il consenso degli analisti ritiene che comprare un’azione possa essere un vero affare.

Raccomandazioni di acquisto degli analisti con una sottovalutazione stimata del 33% ma ERG scende

Quali sono i motivi per cui ERG scende? Non è il nostro lavoro saperlo, noi leggendo i grafici possiamo solo prenderne atto. Sulle riviste specializzate (Marketscreener) leggiamo:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 8

Ultimo prezzo di chiusura 25,36 EUR

Prezzo obiettivo medio 33,62 EUR

Differenza / Target Medio +32,59%.

Dal punto di vista grafico una chiusura mensile infetiore ai 25,75 sarebbe un’ulteriore segnale di ribasso. Infatti, verrebbe disegnato un minimo inferiore agli ultimi 3 mesi. L’obiettivo poi potrebbe essere la trend line fatta partire dal minimo di marzo 2020 e che oggi transita in area 20 euro.

Questa previsione può cambiare non appena verrà disegnato su base mensile un massimo crescente.

