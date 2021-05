Abbiamo certificato vaccinale e possiamo partecipare alle cerimonie nuziali di parenti e amici. Ma cosa indossare? Non partecipiamo ad una cerimonia da tempo e siamo a corto di idee.

Ci sono, intanto, dei criteri generali che è bene considerare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Meglio evitare il bianco latte, visto che la sposa c’è ma non siamo noi. Nemmeno il total black andrebbe bene perché il galateo non lo prevede per le cerimonie.

Se poi proprio non vogliamo scrollarci di dosso l’idea del bianco, optiamo per una tonalità diversa dal bianco nuziale. Magari rosa o beige.

Punteremo poi su accessori in grado di creare forte distacco. Ma ci sono dei punti fermi.

Per questo sveliamo quattro idee da considerare per decidere cosa indossare alle cerimonie nuziali estive senza acquistare nuovi capi e sfoggiare un abito che tutti gli invitati ci invidieranno.

Se la cerimonia è di mattina

Se la festa tanto attesa si svolge principalmente di giorno, possiamo sbizzarrirci col colore. A fantasia o con abbinamenti.

Senza fare acquisti nuovi, gli abiti a fantasia sono un must (considerati cioè indispensabili) sempre di tendenza. Quindi è molto probabile che ne abbiamo di diversi. Va benissimo anche la fantasia a pois su una base a tinta unita.

Di sera

Per la sera possiamo regolarci diversamente. Possiamo optare per un unico colore o al massimo due. Può anche essere scuro, come il blu. Eventualmente nero ma con qualche tocco di deciso distacco.

Anche in questo caso, un abito scuro, magari lungo, è nel guardaroba di tutte. Basta aggiungere un dettaglio per rinnovarlo.

Ovviamente questo tipo di scelte non va fatto la mattina della cerimonia. Occorre pensarci prima. Altrimenti andiamo in panne e cadiamo nella sindrome dell’inadeguatezza.

Attiviamoci prima e tiriamo fuori gli abiti dagli armadi. Verifichiamo se è il caso di lavarli e stirarli. Mai sia, il giorno prediletto, troviamo la sorpresa di un alone.

I colori vivaci

sveliamo quattro idee da considerare per decidere cosa indossare alle cerimonie nuziali estive senza acquistare nuovi capi e sfoggiare un abito che tutti gli invitati ci invidieranno. Passiamo ai colori sgargianti.

I tailleur con toni accesi reggono già da qualche stagione. Tutto fucsia con accessorio arancio. Lo street style conferma questa tendenza.

È importante bilanciare e calibrare bene i colori scelti. Magari diamo un’occhiata alle passerelle. Online e gratuitamente c’è molto. La moda è per noi.