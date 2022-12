Una strepitosa strada spianata nel nuovo anno per questi 5 segni: amore, soldi e lavoro al top!

Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno con le stelle dalla propria parte? Che ci si creda o no, un’occhiata all’oroscopo non fa mai male.

Ci sono segni super favoriti ed altri che faranno un po’ fatica per raggiungere i traguardi prefissati. In ogni caso non bisogna demordere. L’oroscopo suggerisce quale può essere la tendenza astrologica per ognuno di noi, ma siamo pur sempre padroni del nostro destino.

Una strepitosa strada spianata nel futuro di alcuni segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di fine anno

Sembra che la prossima primavera segnerà una svolta per molti di noi. Attendiamo da tempo un segnale positivo di ripresa che a volte sembra stenti ad arrivare. Ma il nuovo anno dovrebbe essere foriero di buone notizie.

Per i Gemelli sono in vista importanti novità lavorative con nuovi ed interessanti progetti da sviluppare nel corso del 2023, ma senza affrettare i tempi. I single vedranno consolidarsi dei rapporti attorno al mese di marzo.

Anche l’Ariete ha le stelle dalla sua parte per tentare un miglioramento professionale con delle opportunità ghiotte da non lasciarsi scappare. In amore potrà conoscere gente nuova se vive un rapporto non troppo stabile.

Il Leone sta già annusando aria di cambiamento in ambito lavorativo ma occorre cautela e capacità di analisi prima di prendere delle decisioni.

Tutti i segni dello zodiaco potranno trarre qualcosa di buono dal nuovo anno

I single del segno del Leone vedranno sbloccata la loro situazione sentimentale dopo un periodo in cui tutto sembrava perduto. Per qualcuno ci sarà anche la possibilità di dover scegliere tra due storie. Una strepitosa strada spianata nel futuro di molti.

Gli amici del Cancro dovranno prendere del tempo per riflettere bene sul da farsi prima di buttarsi in nuove avventure lavorative. I single vivranno un periodo rosa a partire dal mese di febbraio e specialmente i più giovani avranno emozioni sincere.

La Vergine avrà qualche contrattempo amoroso da febbraio ma ci sarà la possibilità di chiarire i malintesi. L’aspetto lavorativo è confuso e sarà meglio non lasciare il certo per l’incerto.

Per la Bilancia i primi sei mesi porteranno novità positive sul lavoro e da giugno Giove non sarà più in opposizione concedendo una ripresa amorosa.

L’amore esplode per il Sagittario fin dal mese di gennaio. Grandi passioni faranno vivere a questo segno zodiacale momenti indimenticabili. Giove in transito consentirà anche di mettersi in gioco professionalmente con riscontri positivi.

Lo Scorpione potrebbe ricevere una nuova proposta di lavoro che dovrà valutare con prudenza. In amore dovrà mettere da parte l’orgoglio per evitare tensioni con il partner. Per i rapporti ormai logori può essere il momento di voltare pagina.

Altri due segni baciati dalla fortuna

Il Capricorno entro maggio otterrà il massimo in campo lavorativo e potrà porre le basi per un rapporto amoroso più solido. Marte e Mercurio da agosto sosterranno chi vorrà superare le difficoltà del passato.

L’Acquario tra gennaio e maggio darà molto spazio alla passione, consolidando i rapporti esistenti e dando spazio ad eventuali novità. Da giugno potrà valutare nuove collaborazioni professionali, facendo attenzione a non esagerare con i facili entusiasmi.

Sentimenti in ripresa per i Pesci. Da maggio potranno prendere in seria considerazione le proposte lavorative in arrivo, mettendosi in gioco al meglio.