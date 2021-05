In un periodo di crisi come questo in cui, stando ai dati di varie associazioni di categoria molte aziende hanno chiuso i battenti, c’è chi ha saputo gestire il momento in modo davvero ottimale.

Diverse società hanno tagliato i costi per cercare di “tamponare” il momento, altre invece hanno iniziato a cercare le opportunità da cogliere sul mercato. Negli ultimi 12 mesi, quando molti hanno rivisto al ribasso i loro ricavi e le stime, la società gestita da Alfio Bardolla, noto imprenditore self made man, ha migliorato sensibilmente l’EBITDA e i conti di gestione.

Ma di recente sono arrivate anche altre buone notizie. Infatti c’è stata l’acquisizione di Smart Business Lab Srl, società leader nel mercato italiano nel mentoring per la PMI.

Questo il commento dello stesso Alfio Bardolla: “con questa operazione integreremo i due grandi rami del business relativi all’offerta B2C e B2B, generando sinergie e alimentando la crescita tramite lo sfruttamento delle conoscenze in ambito digital e lo sviluppo sui mercati esteri.”

A parer nostro si tratta quindi di una strategica acquisizione per Alfio Bardolla Training Group che ci porta a rivedere il nostro target a 6,10 per azione.

Procediamo per gradi.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 maggio al prezzo di 3,25 euro, in ribasso dello 0,91% rispetto alla seduta precedente. In questo momento quota 3,30, in rialzo dell’1,54%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 3,58 euro.

Analisi sommaria di bilancio

La società che opera nel settore dell’educazione finanziaria e dell’editoria digitale, ha sede a Milano e attualmente capitalizza in Borsa circa 17 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value a 5,23 euro. Il nostro Ufficio Studi, come anticipato nel report precedente, alla luce degli ultimi interessanti sviluppi, alza ulteriormente il target portandolo a 6,10 dal precedente 5,50.

Una strategica acquisizione per Alfio Bardolla Training Group che ci porta a rivedere il nostro target a 6,10 per azione

Il nostro Ufficio Studi ha raccomandato l’acquisto del titolo nei mesi precedenti ed in area 1,27/1,35 con giudizio Strong Buy Long Term.

La strategia operativa

A chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, si consiglia alzare lo stop profit a 2,74. Supporto di breve termine a 2,93.

Chi volesse comprare il titolo ai livelli attuali può attenersi agli stessi livelli operativi. Obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi in area 3,92.

Il consiglio è di investire in questo titolo in ottica di lungo termine in quanto nel breve termine, data la capitalizzazione bassa, potrebbero presentarsi picchi di volatilità.

Si procederà per step.