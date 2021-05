L’avocado è un frutto ricchissimo e nutriente che sta aumentando il suo gradimento in Italia. Molti hanno cominciato ad apprezzarlo nella tartare di salmone, nelle insalate. Oppure al mattino presto con l’uovo in camicia e i toast. Non tutti sono contenti di trovarlo in vendita troppo verde.

Ma è solo perchè non sanno che questo frutto non viene mai raccolto quando è quasi maturo. Raggiunge il pieno grado di maturazione solo quando dobbiamo consumarlo. Dunque, i supermercati dove tutti fanno la spesa settimanale, lo vendono più acerbo dei fruttivendoli sotto casa.

Quando arriviamo a casa con un avocado, perciò, dobbiamo occuparci della sua maturazione e non abbandonarlo nella fruttiera o nel frigo. O peggio, tentare di aprirlo subito, ostinatamente, quando è visibilmente acerbo. Ecco gli errori da non fare quando compriamo l’avocado e abbiamo voglia di mangiarlo prima possibile. Con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Gli avocado impiegano cinque giorni per maturare. Dunque, devono poter stare in un luogo fresco, asciutto e buio. Se vogliamo conservarli per più di quindici giorni, dobbiamo tenerli al fresco, anche nel frigo.

Una volta aperto, l’avocado può essere conservato in frigo al massimo per due giorni. È sempre bene acquistare avocado biologici con certificazione e provenienza che può essere anche tracciata. Gli avocado, frutti ovali con la buccia che può essere rugosa o liscia, a seconda della varietà, assumono una consistenza più morbida quando sono pronti per essere consumati.

In genere il colore diventa più scuro quando l’avocado giunge a piena maturazione. Qualunque sia la varietà scelta, ci sono metodi per accelerare la maturazione. Riponiamo i frutti in una busta di carta posizionata accanto a mele, banane o kiwi, un sacchetto di carta chiuso.

Le varietà diverse si riconoscono dalla buccia differente

Esistono 15 varietà di avocado nel Mondo, tra le quali quelle che troviamo nei reparti ortofrutta come il “Fuerte”, il “Pinkerton”, il “Russell” e la varietà “Bacon”.

Quest’ultima si gusta a partire dall’autunno. Presenta una buccia liscia di colore verde intenso che cambia a seconda del grado di maturazione. Il gusto è delicato, saporito e versatile in ogni preparazione.

Il colore diventa molto scuro al momento della maturazione. La buccia si toglie con facilità, è liscia e fragile, ricca di insenature. La polpa verde chiaro tende al giallo pallido e la consistenza è fibrosa, ma il sapore è leggero.

I veri fan dell’avocado lo gustano nelle tartare insieme al salmone o alla ricciola, ma anche con pane e culatello. Ecco qui una ricetta di tartare estiva che vede l’avocado sposato felicemente con il gusto del pesce.