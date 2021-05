Sabbia bianca e mare cristallino fanno di questa spiaggia da un paradiso in cui godere d’immersioni subacquee indimenticabili

Ogni vacanza lascia nel cuore il ricordo di esperienze indelebili. Non può non accadere lo stesso a cui decide di visitare un piccolo angolo di paradiso situato quasi alla punta dello stivale. Si tratta della zona marina di Zambrone in Calabria, che custodisce una piccola perla incontaminata: la spiaggia del Paradiso del Sub. Ecco che sabbia bianca e mare cristallino fanno di questa spiaggia un paradiso in cui godere d’immersioni subacquee indimenticabili. Ecco cosa la caratterizza e quali sono tutti i motivi incredibili per cui visitarla almeno una nella vita.

Il Paradiso del Sub

Il nome descrive perfettamente tutta la meraviglia di questo paesaggio naturale. Miliardi di granelli di sabbia bianca abbracciano un mare dal colore cangiante e scogliere di pietra che cadono a picco sull’acqua. Quello che davvero caratterizza questa spiaggia facendole ottenere il caratteristico nome è però la ricca fauna marina.

Un’esperienza indimenticabile per chi desidera fare immersioni e ammirare la popolazione marina da vicino. Per godere di tutta questa bellezza suggeriamo di non visitarla necessariamente in estate. La spiaggia del sub è una perla da ammirare anche lontano dal sole cocente.

Come raggiungerlo

Certamente sabbia bianca e mare cristallino fanno di questa spiaggia un paradiso in cui godere d’immersioni subacquee indimenticabili. Ma come raggiungere questo incredibile luogo? Zambrone sorge in provincia di Vibo Valentia e si trova tra Tropea e Briatico.

Il paesaggio è costituito da piccole baie che bisognerà raggiungere a piedi, camminando nella natura. Una fitta vegetazione accompagna il cammino dei visitatori e il premio sono piccole spiaggette dal mare simile ai Caraibi. A tal proposito qualcuno descrive la spiaggia del Paradiso del Sub come i “Caraibi della Calabria”.

Qualche consiglio utile

Poiché il sentiero è abbastanza ripido consigliamo di raggiungerlo in comode scarpe da tennis e abbigliamento pratico. È utile evitare di affrontare il cammino nelle ore più calde e proteggersi dai forti raggi solari.

Quella che conduce alle piccole baie dovrebbe rappresentare una camminata piacevole che conduce verso un’esperienza indimenticabile. Suggeriamo poi di arrivare muniti di cibo, acqua e di quanto possa agevolare ancor più una piacevole giornata in un angolo di paradiso.

Approfondimenti

