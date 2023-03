Quanto tempo vivrai ancora? Scopriamo subito quali sono i 5 segni più longevi dello Zodiaco che tutti invidiano

Il tuo segno è uno di quelli destinati a vivere più a lungo? La tua indole è quella giusta per limitare rabbia e nervosismi fonti di malessere? Scopriamolo insieme con l’oroscopo che segue.

L’oroscopo attira ogni giorno tantissimi lettori e curiosi. Anche chi finge di non credere all’oroscopo, in realtà, gli lancia sempre uno sguardo furtivo appena può, con una sorta di attrazione mista a diffidenza.

Le novità che arrivano dalle stelle, infatti, toccano temi di vitale importanza per l’esistenza di tutti noi. Si parla dell’amore, del lavoro, della salute e di tutti quegli ambiti di vita che tutti speriamo ci vadano bene.

Chi desidera trovare l’amore, infatti, spera di essere tra i fortunati che incontreranno l’anima gemella a breve. Per non parlare di quelle persone che vorrebbero essere tra le fortunate a vincere al superenalotto, o a quelle che sperano di svoltare sul lavoro.

C’è un particolare, però, che molti di noi sottovalutano. Il nostro segno zodiacale, oltre a influenzare il nostro carattere, inciderebbe anche sulla nostra longevità. Ovviamente non ci sono basi scientifiche a sostegno di questo, eppure sembra che le persone più longeve abbiano segni zodiacali sempre uguali. Ecco chi sono i più fortunati in questo senso.

Quanto tempo vivrai ancora? Scopriamo subito se il tuo segno è tra i più fortunati che vivranno un’esistenza lunga e gioiosa

La longevità dipende da una serie di fattori molto diversi tra loro. Non si tratta solo di genetica, ma dipende anche dal proprio stile di vita e, perché no, anche di fortuna.

Il Sagittario, ad esempio, è uno dei segni più longevi in assoluto. Nonostante la sua indole sia ribelle e sprezzante del pericolo, la sua prospettiva di vita è assai alta.

Complici i geni forti, ma anche l’amore per uno stile di vita nel complesso sano ed equilibrato. Ha le spalle grosse per affrontare anche situazioni difficili, un po’ come l’Acquario, altro segno sicuramente destinato a vivere a lungo.

Sarà per questo che l’accoppiata Acquario e Sagittario è destinata a vivere un futuro roseo e solido, fatto di tante salite e poche discese.

La forza di questo segno è direttamente proporzionale alla sua aspettativa di vita

Proseguiamo con un altro segno che non si distingue sicuramente per la docilità del suo carattere. Parliamo senz’altro del Leone, segno istintivo e facilmente irascibile.

Dietro questa sua corazza di grande animosità, però, si nasconde un’energia pazzesca, che è proprio quella che gli garantirà lunga vita. Il suo amore per le sfide, infatti, lo porta spesso ad approcciarsi a nuove avventure, che affronta con tutto se stesso. Questa passione smodata per la vita è tutto ciò che gli serve per vivere un’esistenza lunga e piena di soddisfazioni.

La pacatezza è la sua arma vincente

Quanto tempo vivrai ancora? La risposta ti farà particolarmente piacere se il tuo segno è la Bilancia. Se febbraio è stato un mese ricco di amore e soldi è anche grazie alla calma e all’equilibrio con cui la Bilancia vive la sua vita. La pacatezza e la compostezza di questo segno, infatti, lo tengono ben lontano dai conflitti, e questo gli evita nervosismi e ansie inutili. Schiva le discussioni e, anzi, le placa, quando serve.