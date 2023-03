Le azioni Terna non sono certamente famose per essere adatte allo scalping, Tantomeno lo sono a investimenti di breve periodo. Sono, infatti, azioni normalmente caute che riproducono al rialzo o al ribasso l’andamento dell’indice di riferimento in un fattore demoltiplicativo. Basti pensare che il loro beta è pari a circa 0,4. Adesso, però si trovano in una situazione molto particolare che potrebbe anticipare un’accelerazione al ribasso.

Azioni normalmente caute, ma che potrebbero accelerare al ribasso sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a 7,128 €, in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura di febbraio non è stata delle migliori per il titolo in esame. Come si vede dal grafico, infatti, è stato rotto al ribasso l’ultimo ostacolo che divideva le quotazioni dall’obiettivo più probabile del ribasso in area 6,918 €. Da notare che la rottura del supporto è stata accompagnata da un aumento dei volumi pari al 200% rispetto alla media dei cinque giorni precedenti. Da notare che livello in area 6,918 € è particolarmente importante in quanto in passato aveva già frenato la discesa del titolo. La sua rottura potrebbe favorire un allungo ribassista verso area 6,288 €.

Solo un immediato recupero di area 7,3017 € potrebbe favorire un’immediata ripresa del rialzo.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione il titolo potrebbe fare paura. Infatti, risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per il rapporto prezzo su utili le azioni Terna sono sopravvalutate di circa il 20%. La sopravvalutazione sale a oltre il 50% nel caso in cui si consideri il rapporto prezzo su fatturato. Da notare che questo indicatore, pari a 5,4x, fa di Terna un titolo sopravvalutato in assoluto. Normalmente, infatti, dovrebbe essere pari a 1.

La sopravvalutazione è pari a circa il 60% se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Secondo gli analisti che coprono Terna il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni.

Infine, quando si valuta il titolo Terna non bisogna dimenticare che il rendimento offerto dal dividendo è superiore al 4% e nei prossimi anni è visto al rialzo.

