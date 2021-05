Una spettacolare visione di oltre mille specie di rose da ammirare gratuitamente nella città eterna

In questo periodo a cavallo tra la primavera e l’estate, le piante e i fiori sono i veri protagonisti di sorprendente bellezza e profumi.

Oltre mille specie di rose provenienti da ogni angolo del mondo, saranno disponibili per una spettacolare visione da ammirare gratuitamente nella città eterna.

Esemplari da rara bellezza di rose botaniche, antiche e moderne per un evento eccezionale, il Concorso Internazionale Premio Roma che si svolge ogni anno nel mese di maggio.

In cosa consiste l’evento che vede protagonista il roseto di Roma

Sarà possibile visitare tutto il roseto comunale di Roma ai piedi dell’Aventino, fino al 13 giugno compreso, dalle 8,30 alle 19,30 zona concorso e zona collezioni. Un insieme di fiori profumati e colorati che creano un ambiente surreale, quasi da fiaba, sicuramente da non perdere.

Una spettacolare passeggiata tra la natura che farà restare a bocca aperta anche chi non ama questo genere di gite. Circa 1200 esemplari saranno a esposti provenienti dall’Europa, Italia e resto del Mondo tra rose botaniche (specie primordiali, circa 40 milioni di anni fa) rose antiche ed infine nuove.

Ci saranno specie come le rose Damascene che fiorivano a Paestum e Pompei; le Galliche dei tempi dei persiani ed altre varietà tutte di grande originalità e bellezza.

La famosa rosa Peace o rosa Gioia, un ibrido nato in Francia poco prima della II Guerra Mondiale. Poi inviato in Italia, Germania e USA che ne avevano acquistato i diritti. E in America proprio durante le trattative di Pace, nella Conferenza di San Francisco, furono poste queste rose per ornare i tavoli, costituendo da lì un simbolo.

Altre specie molto particolari saranno esposte. Come ad esempio una particolare rosa che in 5 giorni cambia colore 7 volte. Oppure la rosa Chinensis Viridiflora con i petali di colore verde e ancora la rosa Foetida che emana un cattivo odore.