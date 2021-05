Chi ha la possibilità di poter usufruire di grandi spazi come una terrazza o un giardino avrà sicuramente pensato e perché no, anche desiderato, rilassarsi a casa con bagno rinfrescante in piscina.

Con le temperature calde e afose che fra un po’ si faranno sentire con l’arrivo dell’estate, quasi tutti andranno al mare in vacanza oppure anche solo per un week-end.

Ma perché non prolungare il relax comodamente a casa, in piscina senza dover pensare ad investire tempo e denaro in altro modo? È un sogno realizzabile e l’investimento è davvero alla portata di tutto, basterà solo organizzarsi.

Come rilassarsi in estate con una soluzione comoda e alla portata di tutti

Rilassarsi a bordo piscina la sera in estate è un po’ il sogno di tutti. Poter rinfrescarsi naturalmente senza ricorrere all’aria condizionata è un tocco di benessere e soprattutto relax.

Prima di tutto bisognerà avere un idea di quanto spazio si ha a disposizione ed iniziare la ricerca. Le piscine fuori terra sono una soluzione economica e alla portata di tutti. Possono essere istallate con molta facilità e sono fatte solitamente in PVC.

Con una piscina fuori terra si potrà evitare uno scavo in giardino, l’impianto di riciclo dell’acqua con il depuratore e altro ancora come le autorizzazioni di ogni genere. Inoltre si possono evitare la maggior parte delle spese e oltre a poterla istallare in giardino, si potrà istallare di piccole dimensioni anche su una terrazza.

Per poter installare una piscina in terrazza, bisognerà prendere in considerazione dei fattori come il peso che potrebbero avere litri e litri di acqua. Per questo motivo sarà indispensabile consultare un esperto per verificare la stabilità del solaio per poter stabilire i limiti di carico.

Ecco qualche consiglio pratico per scegliere ed acquistare una piscina per il giardino o il terrazzo senza spendere molto

Uno dei primi fattori che bisogna considerare è il piano dove andrà a poggiare la piscina fuori terra. Quest’ultimo dovrà essere un piano ben livellato e possibilmente liscio, fatto di erba, cemento o un piano simile. Importante è che non abbia elementi appuntiti che possano danneggiare la struttura della piscina. In questi casi si potrà rivestire il piano con un telo in PVC per limitare il contatto diretto tra la terra e la piscina.

Successivamente bisognerà pensare che dovrà arrivare un cavo di corrente 220V per alimentare la pompa di filtraggio. Con qualche consiglio pratico, si potrà scegliere ed acquistare anche comodamente da casa una piscina per il giardino o per il terrazzo senza spendere molto.

Dopo aver programmato queste semplici operazioni, basterà dare uno sguardo sul web per trovare le migliori offerte sul mercato. Sulle piattaforme più conosciute si potranno trovare moltissime offerte per ogni esigenza.