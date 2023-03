Il filo interdentale lo usi solo per pulire i denti? È pazzesco per quante cose ti può essere utile

Chi di noi tiene alla propria igiene orale sa che il filo interdentale non deve mai mancare vicino alla vaschetta del bagno. Forse però l’abbiamo sempre sottovalutato perché ci può servire per tantissime altre cose.

Il filo interdentale fu inventato nel lontano 1882 e inizialmente era fatto di seta. Poi negli anni quaranta del secolo scorso venne fatto con il nylon e rivestito di cera dalla famosa Oral B. Ecco come fare buon uso.

Il filo interdentale lo usi solo per pulire i denti? Portalo anche in cucina

Il filo interdentale è uno strumento utilissimo per tagliare le torte a metà e farcirle. Basta impugnare infilare la nostra torta con degli stecchini tutti alla medesima altezza. Attorciglieremo i capi del filo attorno alle dita delle mani e lo passeremo attraverso la torta seguente la guida degli stuzzicadenti. Avremo un taglio pulito, netto senza briciole! Sempre in cucina il filo interdentale è utile quando dobbiamo presentare un tagliere di formaggi fra cui anche quelli a pasta molle o erborinati. Tagliamo ad esempio lo stracchino o il gorgonzola con il filo interdentale. Vedrai come non si creeranno pasticci e fette esteticamente terribili.

Stacca senza rovinare

Un altro uso non convenzionale del filo interdentale è fondamentale per salvare le vecchie foto. A quanti di noi sarà capitato di sfogliare vecchi album fotografici e di non riuscire a staccare una foto magari per scansionarlo e salvarla sul PC? In questo frangente ci può essere d’aiuto il filo interdentale. Passalo sotto alla foto impugnandone l’estremità e riuscirai a staccare la foto senza rovinarla. Con lo stesso metodo possiamo utilizzare il filo interdentale per staccare i biscotti che si sono attaccati alla teglia. Così facendo, soprattutto se la teglia è antiaderente riusciremo a salvare biscotti e teglia in un colpo solo, senza graffiarla.

Rubinetto che gocciola? Usa il filo interdentale

Se il rubinetto gocciola probabilmente la guarnizione è da cambiare! Che tortura però minuto dopo minuto quel toc, toc, toc incessante, difficile da sopportare fino all’arrivo dell’idraulico. Leghiamo il filo interdentale attorno all’estremità del rubinetto e poi lasciamole cadere le estremità fino alla piletta dello scarico. Le gocce non faranno più rumore perché cadranno lungo il filo.

Tienilo sempre vicino al computer

Sembrerà una sciocchezza ma dovremmo sempre tenere il filo interdentale sulla scrivania. A tutti sarà capitato almeno una volta di mangiare un cracker davanti allo schermo del PC. Le minuscole briciole, mentre sgranocchiamo il nostro cracker dove andranno ad infilarsi? Ovviamente sotto o fra un tasto e l’altro della tastiera. Il filo interdentale così sottile, ma forte allo stesso tempo, riuscirà ad infilarsi in ogni recondito spazio della tastiera dove solo la nostra briciola avrà osato infilarsi. Avremo così una postazione di lavoro sempre ordinata e pulita.

In giardino

Il filo interdentale ci può essere utile anche in giardino. Se dobbiamo fissare ad un sostegno o tutore una rosa o delle pianti rampicanti è inutile spendere soldi per acquistare del filo specifico. Utilizziamo il filo interdentale è avremo risolto! Il filo interdentale lo usi solo per pulire i denti? Ora lo porterai con te ovunque.