Siamo nella stagione dei saldi invernali. Anche nel secondo inverno del Covid 19 le strade, le piazze e i centri commerciali si riempiono di possibili clienti alla ricerca del vestito perfetto.

C’è chi aspetta questo periodo per tutto l’anno e chi ha meno interesse a comprare capi d’abbigliamento. Certamente, si tratta di un periodo interessante per tutti coloro che hanno bisogno di rifarsi l’armadio. Oppure, comprare quel maglione tanto bello che hanno visto tante volte in vetrina.

Come in ogni cosa del mondo però, anche dietro ai saldi si celano delle insidie. Attenzione, ecco la vera trappola che si nasconde dietro ai saldi.

Questione di portafoglio

I saldi sono sia una manna dal cielo, sia la rovina per ogni tipo di risparmio. Capiamoci meglio: lungi da noi ogni discorso moralista, beghino, e bacchettone vogliamo porre l’attenzione su un punto.

In particolare, quando arrivano le stagioni dei saldi si palesano due tipologie di persone. Le prime, più razionali ed efficienti, sanno perfettamente cosa comprare. Hanno controllato bene durante la stagione precedente il loro guardaroba e hanno tratto le dovute conclusioni. Usando con parsimonia il loro portafoglio, hanno davvero fatto una buona scelta.

Altri, invece, si sbagliano completamente e, passeggiando per le vie dello shopping, cadono in tentazione. Attenzione, ecco la vera trappola che si nasconde dietro ai saldi. Si tratta, infatti, di una propensione a comprare cose di cui non abbiamo assolutamente bisogno.

La seconda tipologia di persone, di cui parlavamo prima, è la più avvezza a commettere questi errori. Interessati da uno sconto o richiamati da una percentuale, rischiamo di sperperare i nostri averi comprando capi uguali a quelli che già possediamo in casa.

Un vero peccato e un vero sperpero di denaro che Noi di Proiezioni di Borsa vorremmo cercare di evitare. Tra l’altro in questo articolo spieghiamo anche come evitare di spendere troppi soldi al supermercato.