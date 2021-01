La cattiva abitudine molto comune da perdere subito per non rischiare la salute

Chi ama i dolci lo sa bene, terminare un pasto con il dessert è decisamente più gratificante che negarselo. Infatti, è provato che mangiare dolci migliora l’umore e rende felici ma come conciliare golosità e salvaguardia della salute?

In molti sostengono che terminare la cena con un dolce o, peggio, decidere di concederselo ore dopo avere cenato potrebbe danneggiare la salute. Si tratterebbe, infatti, di una vera e propria cattiva abitudine molto comune da perdere subito per non rischiare la salute.

I motivi per smettere subito

Gli esperti ritengono che mangiare dolci prima di andare a dormire potrebbe comportare un maggiore appesantimento rispetto al consumarli durante il giorno.

Questo avverrebbe perché le calorie in eccesso immagazzinate non riuscirebbero ad essere smaltite durante le ore notturne. Inoltre, tutta l’energia introdotta nell’organismo potrebbe rendere difficoltoso addormentarsi. Una cattiva dormita seguita da un orribile risveglio.

Se tutto questo non dovesse bastare si dovrà aggiungere la questione dell’igiene orale. I denti risentiranno molto di questa abitudine e tenderanno a cariarsi frequentemente.

Un eccessivo consumo di dolci alla sera potrebbe anche comportare l’insorgere del reflusso gastroesofageo (in questo articolo alcuni rimedi per combattere questo disturbo).

I dolci vietati e quelli concessi

In linea generale non è vietato terminare il pasto con un dolce ma ce ne sono alcuni che dovrebbero essere più evitati di altri. Sarà anche importante tenere conto della qualità e della quantità del dolce consumato.

Tra i dolci da evitare la sera ci sono le creme spalmabili, la cioccolata, le caramelle, i gelati e le torte. Si tratta di alimenti che potrebbero causare un picco glicemico e, di conseguenza, disturbare il sonno.

Tra i dolci che, invece, potrebbero essere consumati ci sono quelli light come i frullati alla frutta che aiutano a fare il pieno di vitamine. Insomma, nel caso in cui non si possa proprio fare a meno dei dolci alla sera bisognerebbe prediligere quelli leggeri e privi di grassi o burro.

Se non si riuscisse a seguire questa regola sarebbe bene cercare di perdere subito questa cattiva abitudine molto comune per non rischiare la salute.