La terza settimana di luglio ha preso il via e per questi sette giorni l’oroscopo ha già elaborato i suoi pronostici. Questi, sarebbero influenzati da due transiti di grandiosa portata astrale, in programma rispettivamente per giorno 19 luglio e per giorno 20 luglio. Martedì 19, il pianeta Mercurio saluterà il segno dei Gemelli bussando alla porta del Leone. Ciò, aprirebbe ad un periodo di affari d’oro e di elaborazione continua di idee geniali e vincenti.

Mercoledì 20, invece, la protagonista sarà la Luna, che conquisterà la fase dell’ultimo quarto prima di sparire momentaneamente dal nostro cielo. Come il primo, anche questo secondo avvenimento sarebbe inquadrato come propizio e dotato di un’aura romantica. La magia fatta da Mercurio e Luna, però, interesserebbe solamente alcuni segni zodiacali che potrebbero accingersi a vivere una delle loro settimane più fortunate dell’estate.

Una settimana fortunata attende Ariete e altri 2 segni zodiacali avvolti dal magico transito di Mercurio e Luna

Senza grandi stupori, come anticipato dal titolo, la svolta fortunata è programmata per l’Ariete, uno dei protagonisti dell’oroscopo più narcisisti in assoluto. Mercurio, infatti, splenderà in Leone, segno di fuoco come l’Ariete, trascinato in questo vortice propizio anche dalla Luna. In arrivo, allora, ci sarebbero grosse novità a lavoro che potrebbero rifocillare il portafoglio, aprendo ad un weekend di relax e partenze.

Al top della fortuna per questa settimana c’è anche il Capricorno. Questo segno, favorito dall’oroscopo già da qualche tempo, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio Re mida, circondato da idee d’oro. Infatti, il consiglio delle stelle sarebbe quello di credere nelle proprie intuizioni e scommettere su quell’investimento accantonato per migliorare il proprio futuro. Dando uno sguardo anche al weekend, per il Capricorno saranno un sabato e una domenica di tintarella ma con un naso sempre attivo per fiutare qualche nuovo affare.

Dal fondo della classifica alle vette del successo

Infine, ripescato dalle ultime posizioni delle più recenti classifiche dell’oroscopo, a brillare di luce propria questa settimana sarà il segno dei Pesci. Nel suo caso Mercurio lavorerebbe per incentivare il dialogo, regalando una parlantina persuasiva e convincente. La Luna, invece, scenderebbe in campo al posto di Cupido, creando incontri che potrebbero aprire alle porte dell’amore soprattutto nel weekend.

Quindi, una settimana fortunata attende Ariete e altri 2 segni zodiacali, che potrebbero fare il pieno di soldi, soddisfazioni e sentimenti.

Lettura consigliata

Ecco spiegato il significato dei pianeti nell’oroscopo per una più facile lettura delle stelle