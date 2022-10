Una settimana così al rialzo sul titolo SNAM non si vedeva da oltre 2 anni. Probabilmente hanno pesato positivamente sul titolo le buone notizie che arrivano dal fronte rigassificatori. La costruzione di questi impianti, infatti, potrebbe permettere in futuro di affrontare in maniera più serena crisi come quella tuttora in corso. Per chi fosse interessato, in questo articolo si illustra come il nuovo Governo pensa di affrontare il problema legato al caro bollette.

Tornando all’argomento dei rigassificatori, buone notizie arrivano sia da Ravenna che da Piombino. Il primo sito, infatti, ha ricevuto tutte le approvazioni e l’avvio dei lavori è previsto per il 2023 con inizio della piena operatività dell’impianto dal 2024. Per Piombino, invece, l’iter procedurale è più in ritardo. Al momento, infatti, c’è solo l’atto autorizzativo espresso dal Commissario straordinario di Governo. In questo modo, come dichiarato dall’AD di SNAM Venier, potremmo essere indipendenti dalle tempeste che potrebbero abbattersi anche in futuro sul mercato del gas.

Analisi fondamentale

L’analisi del titolo utilizzando i multipli di mercato restituisce risultati contrastanti. Se il rapporto prezzo su utili indica una sottovalutazione del 10% circa, il rapporto prezzo su fatturato e il Price to Book ratio esprimono una sopravvalutazione del 10% circa.

Se, invece, si guarda al prezzo obiettivo medio ottenuto considerando le raccomandazioni degli analisti, scopriamo che le azioni SNAM sono sottovalutate del 25% circa.

Azioni difensive dalle interessanti prospettive: le indicazioni dell’analisi grafica

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 28 ottobre a quota 4,519 euro, in rialzo dell’1,53% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura settimanale ha generato un interessante break rialzista della resistenza in area 4,472 euro (I obiettivo di prezzo). In questo modo potrebbe essere molto probabile un ritorno delle quotazioni in area 4,988 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 5,504 euro (III obiettivo di prezzo). Possiamo, quindi, dire che quelle SNAM sono azioni difensive dalle interessanti prospettive.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 4,472 euro potrebbe far virare nuovamente al ribasso la tendenza in corso con obiettivo più probabile in area 4 euro.