Ecco perché fare l’amore fa bene all’ansia, alla pelle e anche alla gravidanza  

Anche se ci sono controversie su chi l’abbia pronunciata per primo, ma la frase “fate l’amore non fate la guerra” è universalmente famosa. Pece and love, insomma, ci servirebbe anche in questo periodo di conflitti bellici. Non solo fare l’amore fa bene alla coppia, ma sono numerosi i benefici che questo gesto comporta sul nostro benessere.

Non solo, dunque, come piacere fisico, ma anche per stare meglio dovremmo fare l’amore. Certo, si dice che il matrimonio, in un certo senso, penalizzi il gesto. Almeno, stando alle statistiche. Quante volte fanno sesso all’anno gli adulti, infatti, è sorprendente.

Quanto sesso fanno gli italiani in media è sorprendente

Pare che, in media, un adulto sposato faccia l’amore circa 55 volte all’anno (non necessariamente con il partner), secondo alcuni dati. Le coppie sposate o che convivono, invece, lo fanno circa 50 volte ogni 12 mesi. In pratica, meno di una volta a settimana. Però, attenzione a non sottovalutare gli italiani che, invece, pare lo facciano 9 volte al mese, decisamente sopra la media del Mondo. Peccato che il rapporto, spesso, non superi i 2 minuti, secondo una ricerca effettuata da DoxaPharma per il congresso Sin e Aogoi.

Il che è un peccato, perché si va a penalizzare il nostro fisico facendolo poco e velocemente. Ecco perché fare l’amore fa bene all’ansia, alla pelle e non solo. Intanto, fare sesso fa bruciare calorie. Uno studio americano ha stabilito che, in media, se ne bruciano 3,6 al minuto, ovvero circa 85 in un rapporto completo. Il che farebbe diminuire del 45% la possibilità di avere problemi cardiovascolari.

Quali sono i benefici di fare l’amore è importante saperlo

Per non parlare dell’ansia e dello stress, visto che fare l’amore, secondo gli studiosi, abbasserebbe l’indice di stress, soprattutto dopo una giornata particolarmente impegnativa dal punto di vista mentale.

E gli estrogeni che si producono mentre facciamo l’amore, finirebbero per stimolare quel collagene che renderà la nostra pelle più tonica e luminosa. Insomma, vanno bene i consigli per prendersi cura della pelle, ma non scordiamo anche questo.

Ecco perché fare l’amore fa bene all’ansia, alla pelle e a chi è incinta

Perché fare l’amore fa bene in gravidanza, magari, non tutti lo sanno. Anzi, si pensa che, in qualche modo, l’atto finirebbe per fare dei danni al bimbo. In realtà, per la donna, è una manna. Aumenterebbe la circolazione sanguigna, favorendo l’ossigeno verso la placenta.

In più, le contrazioni porterebbero a rafforzare la muscolatura uterina. A tutto beneficio del travaglio. Il bimbo, in ogni caso, è protetto dal sacco amniotico, oltre che essere isolato dal tappo mucoso. E, in più, il piacere che prova la mamma, si trasferisce anche al futuro neonato, per il legame emotivo tra i due.

