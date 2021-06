Oggi parleremo di un fiore che è perfetto per l’estate. Rigoglioso anche in pieno sole, riempirà di colore balconi, giardini e bordure. Si tratta di una pianta semplicissima da coltivare che ci regalerà una fioritura colorata e abbondante da giugno fino all’autunno anche con poche cure. Scopriamo come si chiama, dove trovarla e come trattarla.

Il nome di una specie molto apprezzata

La pianta in questione è stata importata in Europa dal Messico. Si chiama Zinnia, dal nome del botanico che l’ha scoperta. Oggi, ne esistono circa 20 varietà. A quale scegliamo otterremo fiori gialli, bianchi, lilla, rosso, viola e crema. Anche la forma del fiore può essere diversa, presentandosi come una margherita o con più strati di petali quasi a formare una sfera. La cosa più importante però, è sapere se si tratta di una varietà perenne o annuale, gigante o nana.

Ma perché questa specie è molto apprezzata? Innanzitutto, per la bellezza e l’abbondanza dei suoi fiori. In poco tempo, questi possono riempire uno spazio considerevole. Senza contare che attiveranno le piacevoli insetti impollinatori, le farfalle. Oltretutto, potremmo godere del loro colore sino all’autunno.

Dove trovare la Zinnia

Essendo una pianta molto popolare, possiamo trovare la Zinnia piuttosto facilmente. I fiorai o i vivaisti le portano con una certa frequenza. Potrebbe però essere necessario ordinarle. Dal secondo anno in poi però non sarà più necessario acquistarle se ne vogliamo di nuove. Infatti, interrare i semi della nostra pianta a marzo creerà una rigogliosa piantina già in estate.

Tutte le cure necessarie per una fioritura rigogliosa

Un altro motivo per cui in molti scelgono la Zinnia è la facilità nel coltivarla. Infatti, si tratta di una pianta molto resistente che necessita di poche cure. È una pianta che apprezza il sole, anche diretto. Cresce bene in terreni ricchi ma non è necessario innaffiarle i frequentemente nemmeno in estate. Facciamolo solo quando notiamo che questo è completamente asciutto. Infatti, la Zinnia non sopporta i ristagni d’acqua e il freddo. Si tratta anche di una pianta che resiste bene a malattie e insetti. Potremmo però trovarci ad affrontare la cocciniglia.

Ecco quindi svelata una pianta semplicissima da coltivare che ci regalerà una fioritura colorata e abbondante da giugno fino all’autunno anche con poche cure.