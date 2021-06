Ecco finalmente la ricetta per una pasta dal sapore di mare economica e così buona da far venire l’acquolina in bocca

La pasta alla Carlofortina è un tipico piatto della cucina sarda, che fonde in modo impeccabile le tradizioni tipiche sarde e le influenze genovesi Carlofortine. Questa fantastica pasta dal gusto fresco, sfizioso e vellutato sarà la nostra arma segreta in cucina, da sfoderare durante i migliori pranzi e cene. Un primo piatto buonissimo da consumare caldo, ma davvero gustoso anche freddo il giorno dopo come un’insalata di pasta. Ecco allora vediamo finalmente la ricetta per una pasta dal sapore di mare economica e così buona da far venire l’acquolina in bocca.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 2 porzioni:

a) 200 gr di pasta (preferibilmente trofie);

b) 100 gr di pesto alla genovese;

c) 100 gr di tonno sott’olio;

d) 50 gr di pomodorini ciliegino;

e) mezza cipolla;

f) olio extravergine d’oliva;

g) sale.

La preparazione

Iniziamo la preparazione dal nostro piatto pulendo la cipolla e tritandola finemente. Scaldiamo poi un filo d’olio in padella e lasciamo rosolare la cipolla per qualche minuto a fuoco basso.

Nel frattempo, laviamo i pomodorini, asciughiamoli e tagliamoli in quattro. Aggiungiamo allora i pomodorini alla cipolla e lasciamoli sul fuoco per circa cinque minuti, mescolando il tutto ogni tanto. È importante ricordarsi di non cuocerli eccessivamente, ma solo scottarli, per lasciare un po’ di consistenza croccante.

Una volta fatto questo, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il tonno, dopo averlo precedentemente sgocciolato. Mescoliamo per bene il nostro condimento e mettiamolo da parte in una ciotola bella capiente.

Aggiungiamo poi il pesto al resto degli ingredienti e mescoliamo per bene, il composto dovrà essere omogeneo e senza grumi con il tonno ben integrato.

Facciamo cuocere la pasta (come abbiamo detto preferibilmente le trofie) per poi condire con il nostro preparato e servirlo a tavola con un filo d’olio a crudo.

Ecco allora che finalmente era proprio questa la ricetta per una pasta dal sapore di mare economica e così buona da far venire l’acquolina in bocca.

