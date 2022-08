Una pianta rampicante con fiori da mettere sul balcone o in casa

Quasi tutti, al di là dell’avere o meno il pollice verde, amiamo le piante e proviamo a coltivarle. Infatti esemplari ornamentali sono in grado di dare qualche tocco in più alla nostra abitazione e di abbellirla, internamente ed esternamente. In particolare si tende a prediligere specie dal fogliame rigoglioso e sempreverde che magari possano portarci anche un po’ di colore per la fioritura.

Insomma, l’ideale il più delle volte è una pianta vistosa e maestosa, tanto più se volessimo farne un elemento di punta di interni o terrazzi. Infatti per renderli spettacolari più che prendere tante e diverse piante bisognerà saper mirare su qualcuna particolarmente scenografica.

Pianta sempreverde

Spesso si teme che una pianta particolarmente bella possa essere difficile da mantenere, in realtà non sempre è così. La Columnea, che è una pianta rampicante con fiori da mettere sul balcone o dentro, è facilissima da coltivare nonché incantevole.

Ha un apparato radicale piuttosto minuto da cui si diramano tanti steli ricadenti colmi di foglie. Queste ultime possono essere ovali o allungate, sono di un verde più o meno intenso. In alcune specie si trovano opposte tra loro, il che dà l’idea di un lungo stelo arricciato lungo i bordi. La Columnea è una pianta sempreverde.

Una cascata di fiori

Ad arricchire i suoi rami sono i fiori, che il più delle volte sono singoli e tubolari, altre volte raggruppati. In base alla specie variano i periodi di fioritura. Quelli della Gloriosa hanno una lunghissima permanenza, compaiono dall’autunno alla primavera, mentre quelli dell’Hirta al termine dell’inverno. Quelli della Microphylla dalla primavera all’estate.

Anche le tonalità differiscono dalle varietà, quelle appena viste hanno fiori più o meno rossi, tendenti all’arancione in alcuni casi e con parti gialle in altri. Ne esistono, però, anche di altre tonalità, ad esempio la Linearis ha fiori rosa. Ai fiori il più delle volte seguono i frutti, ossia alcune bacche bianche.

Una pianta rampicante con fiori da mettere sul balcone o in casa

Data la conformazione degli steli, la Columnea è elegante posta in cestini o vasi pensili perché mettono in evidenza le sue caratteristiche. Possiamo posizionarla dentro casa o sui nostri terrazzi. Sarà bene utilizzare del terriccio con materiale organico e drenante.

La temperatura ottimale sarebbe quella che supera di un po’ i 20 gradi. In caso dovesse essere di molto più alta si raccomanda di vaporizzare dell’acqua sulle foglie. Non tollererebbe invece le temperature al di sotto dei 15 gradi, per questo motivo sarebbe sconsigliato coltivarla in piena terra. Si dovrà portare dentro o riparare quando le temperature scendono.

È una pianta che ha bisogno di luce. Se non ne disponessimo, meglio puntare su un’altra pianta sempreverde ricadente che vuole poca luce. La luce non dovrà però essere diretta, dunque bisognerà posizionarla in una zona semi ombreggiata. Infatti, questa pianta è epifita come le orchidee, dunque in natura cresce aggrappata ad altre specie vegetali che l’ombreggiano.

Allo stesso tempo va collocata lontana dalle correnti d’aria. Il terreno deve mantenersi umido senza eccedere, quindi bisogna irrigarla regolarmente. In inverno, però, si ridurranno le irrigazioni.

