Negli ultimi anni, per arredare la casa, le proposte dei designer sono diventate sempre più green. Infatti, insieme a mobili, soprammobili e altri complementi d’arredo non possono mancare le piante.

La loro presenza servirebbe a intrappolare un briciolo di natura lussureggiante all’interno delle quattro pareti di cemento, creando un’atmosfera rilassante.

Generalmente, le più diffuse sono piante tutte foglie, cascanti o a forma di piccoli, medi e grandi alberelli. Le più famose sono il Photos, il Ficus o la Dracena, affiancate da varietà più ricercate per colori e forme. Le foglie, quindi, dominano i nostri angoli verdi interni, mentre le piante con fiori sarebbero decisamente più rare.

Tra queste, però, ce ne sarebbe una che varrebbe la pena acquistare per la libreria oppure come centrotavola, la cui fioritura potrebbe durare quasi 12 mesi l’anno.

Una pianta con fiori tutto l’anno per un appartamento chic

Nativa dell’Africa, questa pianta da interni ha dimensioni molto ridotte che, però, non minaccerebbero la sua immensa bellezza. Il suo nome è Saintpaulia, o violetta africana, ideale per arredare con eleganza gli angoli più piccoli della casa.

Le foglie verde scuro, dall’aspetto carnoso e vellutato, avvolgono un piccolo bouquet di fiori solitamente di colore viola-indaco. Le varietà più rare, invece, sarebbero quelle magenta o rosellino, con petali dai bordi bianchi.

Questa particolare fioritura sarebbe praticamente perenne e, quindi, protratta nell’arco delle varie stagioni e dei vari mesi. Tuttavia, il periodo che va da ottobre a marzo sarebbe quello più rigoglioso, durante il quale la Saintpaulia produrrebbe un elevatissimo numero di fiori.

Coltivazione

Allora, ecco qui una pianta da interno resiste e con fiori tutto l’anno. La Saintpaulia, però, non sarebbe apprezzata solo per la sua bellezza estetica ma anche per le cure, poche e semplici, e la facilità di mantenimento.

Innanzitutto, la vita ideale per questa pianta sarebbe quella in vaso, di piccole dimensioni (massimo 12 centimetri di diametro) e preferibilmente in terracotta. Alla base andrebbe steso uno strato di argilla espansa, ricoperto da un terriccio arricchito con humus e sabbia.

Per quanto riguarda la posizione, l’ideale sarebbe metterla in un angolo della casa luminoso ma riparato dai raggi diretti del Sole. Inoltre, dovremmo fare attenzione alla temperatura che non dovrebbe mai scendere sotto i 18 gradi, evitando anche correnti d’aria.

L’innaffiatura e la concimazione

Per quanto riguarda l’innaffiatura, dovremmo dare acqua solamente quando il terriccio risulti secco al tatto. Nel versarla dovremmo fare attenzione a bagnare solamente il terreno, evitando fiori e foglie che potrebbero macchiarsi e appassire.

Inoltre, non dovremmo abbondare con le quantità e dovremmo somministrare acqua a temperatura ambiente.

Infine, dovremmo concimare la Saintpaulia durante tutto il periodo primaverile, ogni 20 giorni circa e con un fertilizzante ricco di fosforo e potassio.

