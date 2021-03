Praticamente tutti noi vogliamo avere qualche animale domestico a farci compagnia. Di solito, le scelte ricadono su cani e gatti. Essi infatti sono animali fedeli, dalle dimensioni spesso ridotte, e molto adatti a qualunque tipo di casa.

Per chi invece ha spazio, soprattutto all’esterno, può cercare alternative molto interessanti. Se lo facciamo però, assicuriamoci di usare tutti i riguardi necessari. Insomma facciamo attenzione, ecco le precauzioni da prendere assolutamente se compriamo questo animale domestico.

L’utile animale e la legge

In un articolo precedente, abbiamo consigliato di comprare una capra. La ragione è presto detta: essa aiuta tantissimo a tenere pulite aree verdi anche molto ampie. E sebbene questa sia un’ottima idea, bisogna fare attenzione e seguire alcune norme e regole di buon senso per poterne prendere una.

Innanzitutto, rispettiamo la legge. Quando si prende una capra, anche se per uso domestico, bisogna registrarla presso i Servizi Veterinari, poiché essa è un animale da reddito. Oltre a questa registrazione bisognerà chiedere un Codice Allevamento, come se fossimo un’azienda che la usa per guadagnare.

Le comodità necessarie

Avere una capra comporta anche delle responsabilità, poiché è necessario tutelarla. Bisognerebbe idealmente farla stare in una zona recintata il più ampia possibile, così potrà avere spazio libero per brucare.

Inoltre, è importante farla stare in una piccola capanna, così che si possa riparare quando piove oppure quando il sole è molto forte. Sarebbe poi bene che questa capanna avesse delle porte che si possono chiudere in modo tale che non si rischi la fuga della capra. Nella capanna sarebbe poi bene aggiungere una zona per le mangiatoie, ed un’altra per stoccare il fieno.

Infine, mai legarla con un collare: essa infatti rischierebbe di strozzarsi, soprattutto se si trova su pendii ripidi come delle colline. Le capre infatti sono ottime arrampicatrici, quindi se si hanno luoghi rialzati non esiteranno a salirci su.

Attenzione, ecco le precauzioni da prendere assolutamente se compriamo questo animale domestico. Una capra dà soddisfazioni ma anche delle responsabilità. Valutiamo i pro ed i contro prima di prendere una decisione definitiva.