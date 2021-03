Le uova sono uno di quei prodotti che si mettono sempre nel carrello della spesa, anche se non si ha bene in mente come e quando cucinarle. Passano i giorni e alla fine, eccole scadute.

Dal momento che si tratta di un alimento molto delicato, è sconsigliatissimo consumarle oltre la data di scadenza. Ciò però non significa doverle buttare per forza. È incredibile quante cose si possono fare con le uova scadute! Vediamo insieme qualche riutilizzo.

In giardino

Distribuire nell’orto i gusci delle uova rotti. Si tratta di un rimedio efficacissimo per tenere lontane le lumache in modo che non vadano a mangiare o a rovinare la nostra verdura appena nata.

E non solo. Il guscio delle uova è anche un ottimo fertilizzante naturale. Il calcio che vi è contenuto aiuta infatti le piante a crescere sane e forti.

Arte e bricolage

L’albume è un ottimo collante naturale. Ideale per incollare le fotografie sull’album dei ricordi o per realizzare creazioni tipo decoupage con carta e cartone. Materiale totalmente naturale e atossico e che non puzza.

Per il cane

I gusci delle uova sono molto utili per rafforzare i denti e le ossa dei cani. Basta farli cuocere in forno a 250 gradi, per 20 minuti circa, e poi, spezzettarli finemente con l’aiuto di un batticarne o mattarello. Aggiungere la “farina” ricavata dai gusci nel cibo del cane.

Scottature

In caso di eritemi e scottature solari, ecco un rimedio della nonna. Basta montare a neve l’albume ed applicarlo sulla zona calda ed arrossata. Lasciare agire per 5-10 minuti.

L’albume possiede infatti proprietà lenitive. Ecco perché, usato nella stessa maniera, può dare sollievo in caso di punture di insetti.

Pulire il cuoio

L’albume è un ottimo prodotto per pulire e lucidare il cuoio. Con l’aiuto di uno straccetto o un panno morbido, è sufficiente passarlo con delicatezza su scarpe, borse e cinture.

Attenzione: perché se può sembrare incredibile quante cose si possono fare con le uova scadute, non è ancora finita. Le uova scadute sono infatti ottimi alleati per la cura e la bellezza.