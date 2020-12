Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa ha analizzato in diverse occasioni le caratteristiche della lotteria degli scontrini in partenza il primo gennaio prossimo. In un recente approfondimento abbiamo elencato chi non può partecipare a questa iniziativa. Il regolamento esclude, infatti, dalla partecipazione alla lotteria i minorenni, i residenti all’estero e le società. Abbiamo rilevato anche un’ulteriore categoria apparentemente impossibilitata a prendere parte a questo gioco. Si tratta delle persone che non possono avere un conto corrente bancario e, di conseguenza, i relativi strumenti di pagamento. In questo articolo cercheremo di rispondere ad un quesito attuale per migliaia di cittadini. Una persona con protesti o segnalazioni può partecipare alla lotteria degli scontrini?

Un’esclusione non sempre applicata

Chi emette un assegno a vuoto subisce normalmente una segnalazione in un’apposita banca dati. La stessa sorte tocca a chi non paga regolarmente le rate di un prestito. Le centrali rischi interbancarie ricevono le segnalazioni dai vari Istituti a seguito di un comportamento scorretto da parte della clientela. Le stesse banche e finanziarie interrogano questi database prima di concedere un nuovo finanziamento o aprire un conto corrente. L’obbiettivo degli Enti creditizi è quello di evitare soggetti che abbiano pendenze in sospeso con altre istituzioni finanziarie.

Nella pratica, questo significa la pressoché totale impossibilità di ottenere nuovo credito o aprire un rapporto bancario. In altre parole, spesso queste persone non hanno alcun conto corrente perché nessuna banca vuole intrattenere rapporti con loro. Inoltre, l’Istituto segnalante, di norma, provvede a chiudere ogni conto contestualmente alla segnalazione. Senza un conto, una persona con protesti o segnalazioni può partecipare alla lotteria degli scontrini?

Chi non ha un conto corrente non può ottenere alcuna carta di credito, né attivare un’applicazione mobile per i pagamenti. Anche gli strumenti fintech, si appoggiano, infatti, ad una banca per motivi legali. L’unico modo per ottenere uno strumento tracciabile è consultare più banche spiegando la propria situazione.

Alcuni Istituti, specialmente i più innovativi con sedi all’estero, tendono ad essere maggiormente flessibili in queste situazioni. Anche alcune carte prepagate emesse da società finanziarie non bancarie potrebbero diventare una soluzione per chi ha avuto problemi in passato. Insomma, una persona con protesti o segnalazioni può partecipare alla lotteria degli scontrini ma deve prima trovare un intermediario finanziario disponibile. Solo in quel caso potrà richiedere uno strumento di pagamento e tentare la fortuna con gli scontrini fiscali.