Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo diversi rinvii la lotteria degli scontrini sembra finalmente pronta a partire dal primo gennaio 2021. La manovra prevista dal Governo per incentivare i pagamenti con mezzi tracciati promette importanti vincite per chi paga con la carta. Non solo: a vincere saranno anche i negozianti che hanno rilasciato lo scontrino associato al vincitore. Ogni settimana 15 fortunati consumatori potranno vincere 25.000 euro ed altrettanti esercenti 5.000 euro.

Le estrazioni mensili saranno ancora più ricche, con premi di 100.000 euro per i clienti e 20.000 per i negozianti. La lotteria finale consentirà ad entrambi di diventare addirittura milionari. I premi saranno sicuramente in grado di generare grande entusiasmo ed il successo dell’iniziativa è sicuro. Non tutti, però, potranno partecipare alle estrazioni. In questo articolo scopriremo proprio chi saranno gli esclusi dalla lotteria degli scontrini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un’opportunità per i residenti

La prima condizione da soddisfare per poter partecipare alla lotteria degli scontrini è la residenza in Italia. Potranno infatti concorrere cittadini di ogni nazionalità con l’obbligo di essere residenti nel nostro Paese. L’obbiettivo dell’iniziativa è infatti sensibilizzare chi vive, lavora e spende nel nostro Paese ad abbandonare, ove possibile, i contanti.

Una seconda caratteristica necessaria è effettuare acquisti a titolo personale e non tramite una società o comunque una partita IVA. La logica è non sommare due benefici, ossia la lotteria e la possibilità di scaricare fiscalmente le compere effettuate. In quest’ottica saranno esclusi anche gli acquisti di beni detraibili come i medicinali. Il terzo requisito richiesto è la maggiore età necessaria per iscriversi all’iniziativa.

Chi saranno gli esclusi dalla lotteria degli scontrini

Abbiamo compreso che il Governo intende disincentivare l’uso dei contanti per contrastare l’evasione fiscale. Le maggiori entrate per l’Erario dovrebbero, infatti, compensare i costi dei premi pagati ai vincitori. Ne consegue che gli acquisti on line non concorreranno alle possibili vincite poiché per loro natura effettuati con transazioni tracciate. Apparentemente la lista di esclusi finisce qui ma potrebbero esserci molti italiani impossibilitati a partecipare alle estrazioni.

Chi saranno gli esclusi dalla lotteria degli scontrini, oltre a minorenni, società e stranieri? Non potranno accedere all’iniziativa le persone prive di un conto in banca perché, ad esempio, protestate o con segnalazioni nelle banche dati. Insomma, un’ulteriore conseguenza che si aggiunge a quanto elencato nel recente approfondimento dedicato a chi ha avuto problemi con banche e finanziarie.