Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È forte la tentazione di liberarci della scatola dello smartphone appena comprato. In effetti oggi i packaging sono anche molto ingombranti e pieni di polistirolo e cellophane. Spesso ci chiediamo come evitare il furto dello smartphone e la risposta è più semplice di quanto pensiamo. Se ci rendiamo conto che il nostro cellulare può fare gola anche a malintenzionati ed abbiamo già eliminato la scatola non tutto è ancora perduto.

Infatti, tutti i dispositivi che possono connettersi ad internet, e quindi oggi tutti, hanno il codice IMEI. La sigla significa International Mobile Equipment Identity e fa capire che quel codice identifica quel preciso telefono o computer.

Il codice IMEI, in 15 caratteri, costituisce una vera carta di identità di quel determinato device. Questo codice risponde ad una serie di utilità e funzioni. Intanto viene usato dal commerciante per abbinare all’acquisto un pagamento rateale. Il codice accompagna il device per tutta la vita.

Quindi se chiederemo di sostituire il telefono tramite la garanzia avremo anche un nuovo codice IMEI.

Come evitare il furto dello smartphone

In caso di furto o di smarrimento del cellulare solo avendo il codice IMEI è possibile bloccarlo da remoto per impedire che il ladro lo utilizzi. Più queste informazioni gireranno in rete e più diminuiranno i furti di cellulare. Non è certo appetibile un bene che il ladro non può usare.

La richiesta di blocco del telefono deve essere mandata al proprio gestore telefonico e va accompagnata con la denuncia alle Forze dell’Ordine. Si può presentare la denuncia ad una qualunque delle Forze dell’Ordine. Ci permettiamo, però, di ricordare che la Polizia, in particolare, dispone della Polizia Postale, una unità specializzata proprio nei reati informatici. Probabilmente sono i soggetti che con più facilità sapranno rintracciare il telefono rubato tramite il codice IMEI.

Sulla scatola è sempre riportato il codice IMEI. Ma se l’abbiamo già buttata via possiamo trovarlo anche su una etichetta posta sotto la batteria. Spesso nei telefoni moderni la batteria non è estraibile. In questo caso il codice IMEI è stampato sotto l’alloggio della SIM.

Conviene quindi scriverlo in un posto sicuro subito dopo l’acquisto.