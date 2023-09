Diventare miliardari vendendo scarpe comode come pantofole: ecco chi è l’imprenditore di successo tra i più ricchi d’Italia

Ha un patrimonio stimato in 1,4 miliardi di dollari l’imprenditore italiano diventato ricco con strategie poco convenzionali. Un’idea di successo, un piccolo budget e voilà, è salito nella lista dei più ricchi d’Italia. Ecco chi è Alessandro Rosano, il miliardario che non ama la notorietà.

Non sono molti quelli che conoscono il nome di Alessandro Rosano, eppure è un imprenditore di successo, italiano anche se risiede a Hong Kong. La sua storia è legata alla creazione di scarpe comode come pantofole che hanno avuto un boom di vendite durante la pandemia. Eppure sono pochissimo pubblicizzate e il loro creatore quasi sconosciuto ai più.

Chi è

Diventare miliardari vendendo scarpe comode non è cosa da tutti i giorni. Di Alessandro Rosano non si sa tantissimo perché è molto riservato e non ama chiacchierare con i giornalisti. Prima di fondare Hey Dude, l’azienda di scarpe comode che l’ha reso ricco, lavorava nel settore delle calzature in Toscana. Dal suo profilo social sappiamo anche che è nato a Torino e ha 55 anni. Il successo è arrivato nel 2008 con la fondazione di Hey Dude. L’idea era quella di creare una scarpa comoda come una pantofola da usare nel tempo libero. Lo stesso nome dato all’azienda indica un approccio disinvolto che ritroviamo anche nella produzione. Calzature leggere, flessibili e sostenibili.

Ma quali particolari le fanno così comode? La pianta larga non costringe il piede, i materiali sono di qualità e sostenibili. Il cotone organico, la pelle riciclata, il sughero garantiscono la traspirabilità e prevengono la formazione di cattivi odori. La suola è realizzata in EVA brevettata, le solette in memory form estraibili si adattano alla forma del piede e ne assecondano i movimenti. I lacci elastici non richiedono l’allacciatura. Massimo confort che si traduce in una camminata disinvolta ed elegante

Il successo non tarda ad arrivare nonostante la scarsa attività di marketing praticata dall’azienda. Hey Dude conquista dapprima il mercato americano, dove le vendite aumentano basandosi quasi esclusivamente sul passaparola. Il vero boom arriva durante la pandemia che costringendo tutti a casa fa decollare la vendita online. La scarpa Hey Dude, comoda come una pantofola, diventa l’alleata perfetta per affrontare le lunghe giornate in smart working.

Poi la svolta, con l’acquisto dell’azienda da parte della multinazionale Crocs, famosa per produrre sandali in plastica coloratissimi. L’acquisizione avviene due giorni prima del Natale 2021. Alessandro Rosano incassa 2,5 miliardi di dollari diventando uno degli uomini più ricchi d’Italia. Continuerà a lavorare nel gruppo Crocs senza stravolgere la sua filosofia aziendale che si è rivelata vincente.

