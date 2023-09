Come visitare le Cinque Terre spendendo poco e cosa vedere in un giorno con un itinerario veloce

Le Cinque Terre attirano tantissimi turisti ogni anno. Ma sai come risparmiare in visita presso questa ambita destinazione? Vediamo i consigli per trasporti, cibo e alloggi.

Una delle zone della Liguria più belle e sognate sono di certo le Cinque Terre. Borghi come Monterosso e Vernazza regalano panorami fantastici e un’esperienza di mare indimenticabile. Tuttavia, i costi non sono sempre economici, soprattutto se non si sa come muoversi. Per questo potrebbero far comodo alcuni consigli che faranno risparmiare un bel gruzzoletto. Vediamo come visitare le Cinque Terre spendendo poco e le attrazioni principali da non perdere.

L’itinerario di un giorno

Le Cinque Terre sono famose per i tramonti mozzafiato e gli scorci visibili dalle tipiche viuzze. Quest’estate anche Federica Pellegrini, insieme al marito Matteo Giunta, le ha scelte per rilassarsi un po’. Se hai del tempo limitato per vederle, sappi che anche in giornata puoi girarle tranquillamente. In un possibile itinerario, si può arrivare innanzitutto a Monterosso in treno. Oltre alla spiaggia piuttosto vasta, si possono vedere alcuni edifici suggestivi. Tra questi la chiesa di San Giovanni Battista, l’Eremo di Sant’Antonio del Mesco e Villa Montale.

Da qui ci si sposta verso Vernazza, con il tipico porticciolo e le particolari imbarcazioni. In questo luogo spiccano il Castello Doria e la chiesa di Santa Margherita di Antiochia. Prendendo il battello, è possibile dirigersi verso Riomaggiore, col Castello di Cerricò e il Santuario di Nostra Signora di Montenero. La celebre via dell’Amore ci porterà quindi fino a Manarola, in circa mezz’ora.

Al suo interno si può godere di una vista unica da Piazza Castello o Punta Bonfiglio. Inoltre, il centro è ricco di locali e negozi in cui fare acquisti. La Torre Campanaria e il Lazzaretto di San Rocco sono tra i monumenti da segnalare. Infine, da Manarola si giunge all’ultima tappa, Corniglia. La sua stazione ferroviaria è fuori dal centro. Per cui, per arrivarci si potrebbe prendere l’apposita navetta o percorrere una scalinata piuttosto lunga. È forse il borgo più tranquillo tra tutti, ma non per questo povero di punti suggestivi.

Come visitare le Cinque Terre spendendo poco con questi consigli

Per risparmiare alle Cinque Terre, bisogna pensare innanzitutto all’alloggio. Un hotel è mediamente caro rispetto a ostelli o affittacamere. Inoltre, prenotare una struttura presso alcuni paesi vicini potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Per esempio, da Moneglia, Deiva Marina e Bonassola si può spendere qualche spicciolo di meno sul trasporto. Anziché acquistare la Cinque Terre Card (47 euro per 3 giorni) si potrebbe usufruire dell’abbonamento settimanale di Trenitalia, al prezzo di circa 20 euro. Il mezzo ferroviario, in ogni caso, resta la soluzione consigliata per spostarsi da queste parti.

Per la pausa pranzo, sarebbe meglio evitare i ristoranti turistici. Un’alternativa low cost sono focaccerie e paninoteche sparse per la zona. La Cantina del Pescatore e Gastronomia San Martino a Monterosso, Panificio Rosi a Riomaggiore e Bar Pan e Vin a Corniglia sono tra i suggeriti.