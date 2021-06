L’inizio dell’estate è ancora la stagione ideale per andare in giro per mostre di arte, fotografia e collezioni particolari. Un modo straordinario per conciliare cultura e un momento di svago, relax e scoperta del piacere attraverso l’arte.

In quest’ottica presentiamo una mostra d’arte straordinaria e una fotografica sorprendente ad Aosta e Roma da non perdere assolutamente quest’estate 2021.

Le opere fotografiche ad Aosta

Un evento assolutamente da non mancare quest’estate rimanda al Museo Archeologico Regionale di Aosta, nell’omonima Regione. Dal 29 maggio al 10 ottobre apre al pubblico una mostra fotografica che sintetizza e invita a riflettere sui grandi temi degli ultimi tre decenni.

S’intitola “The Families of Man” (a cura di E. Grazioli e W. Guadagnini) ed espone più di 100 opere di fotografi italiani. Tra essi ritroviamo Dondero, Vitali, Battaglia, De Pietri, Scianna, Rovaldi, Toscani, Basilico, Galvani, Benassi, Jodice ed altri ancora.

Un centinaio di opere che nell’insieme compongono uno spaccato storico e religioso, sociale e ambientale, politico ed economico dal 1989 al 2020. Ossia dalla caduta del muro di Berlino alla recente pandemia.

La mostra è organizzata in due filoni, uno tematico e uno cronologico.

Tempo Barocco a Roma

A seguire segnaliamo la mostra “Tempo Barocco” a Roma, Palazzo Barberini, aperta dallo scorso 15 maggio fino al prossimo 3 ottobre. La mostra è curata da F. Cappelletti e F. G. Santori ed espone le opere di 40 artisti nazionali e non della cultura barocca.

Troviamo opere di artisti quali Pietro da Cortona e Gian Lorenza Bernini, Valentin de Boulogne e Nicolas Poussin, da Anton Van Dick a Guido Reni e Andrea Sacchi.

Il filo conduttore dell’esposizione è il tempo, concetto indagato in tutte le sue forme e declinazioni: l’amore, le stagioni, la bellezza, le azioni. Gli artisti proposti dall’evento hanno vissuto per la maggior parte a Roma nel corso del Seicento.

Infine, ricordiamo che orari e giorni di apertura vanno dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00).

Ecco dunque presentate una mostra d’arte straordinaria e una fotografica sorprendente ad Aosta e Roma da non perdere assolutamente quest’estate 2021.

